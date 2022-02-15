Что нельзя есть спортсменам на Олимпиаде и какие блюда им подают: новое меню в Пекине. Фото

Недавно, 4 февраля, в Пекине стартовали XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля. На Олимпиаде Украину представляют 45 спортсменов, соревнующихся в 12 видах спорта. В Китае наши соотечественники проживают в одной из гостиниц олимпийской деревни. А о том, как кормят спортсменов и отличается ли питание от предыдущих лет, – узнаем дальше.

Как известно, еще в ноябре 2021 усовершенствовали меню для спортсменов. В него добавили инклюзивные кухни, а также блюда в соответствии с религиозными потребностями и диетическими привычками. В общей сложности представлено более 600 разнообразных блюд, поэтому спортсмены со всего мира обязательно найдут себе что-то по вкусу. Интересно, что в этом году из рациона исключили 48 популярных видов специй. Не будет даже лавровых листьев и перца. Организаторы убеждены, что эти компоненты могут негативно отразиться на допинг-пробах атлетов.

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Столовая, которая круглосуточно предоставляет услуги общественного питания, работает согласно карантинным нормам. Судя по фото, работники и спортсмены ходят в перчатках, а едят за столами со стеклянными перегородками.

Ранее украинская лыжница Виктория Олех в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL рассказала, что в столовой есть практически все: начиная от привычных макарон и каш, заканчивая лапшой и водорослями. Есть также различные фрукты, десерты, холодные и горячие напитки. Но среди всего разнообразия наибольшей популярностью неожиданно пользуются фаст-фуд и овсянка.

Что касается местной, китайской кухни, то далеко не каждому она приходится по вкусу.

Хотя летом во время Олимпиады-2020 некоторые украинские спортсмены часто любили поужинать национальными суши.

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