Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка
Фаршированные перцы – это не только вкусное и питательное блюдо, но и невероятно красивое. Это блюдо интересно еще и тем, что приготовить его можно осенью, то есть в пик сезона болгарского перца, когда он продается по самой привлекательной цене, и заморозить. Затем достаточно только вытащить фаршированные перцы из холодильника и их протушить.
Но что делать, если привычная начинка из риса и фарша уже надоела? Ну, точно не отказываться от приготовления фаршированных перцев. В таком случае следует прибегнуть к экспериментам и попробовать что-нибудь новое в качестве начинки. Именно так советует Pani Stefa.
Ингредиенты
- Цветные перцы – 4 шт
- Рис – 50 гр
- Копченые мидии – 100 гр
- Мексиканская овощная смесь
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Помидоры в собственном соке – 200 мл
- Соль, перец
- Масло
- Йогурт греческий
- Зелень для подачи
Способ приготовления
1. Сливки перцев срезать, вычистить серединку и запарить кипятком.
2. Лук и чеснок мелко порезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.
3. К овощам добавить рис, прожарить несколько минут и залить 150 мл кипятка. Дождаться, пока рис впитает воду.
4. К рису добавить мидии и мексиканскую смесь. Тщательно перемешать.
5. Начинить перцы. Залить помидорами довести до кипения и варить 15 минут.
6. К столу подавать с греческим йогуртом и зеленью.
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