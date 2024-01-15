Фаршированные перцы – это не только вкусное и питательное блюдо, но и невероятно красивое. Это блюдо интересно еще и тем, что приготовить его можно осенью, то есть в пик сезона болгарского перца, когда он продается по самой привлекательной цене, и заморозить. Затем достаточно только вытащить фаршированные перцы из холодильника и их протушить.

Но что делать, если привычная начинка из риса и фарша уже надоела? Ну, точно не отказываться от приготовления фаршированных перцев. В таком случае следует прибегнуть к экспериментам и попробовать что-нибудь новое в качестве начинки. Именно так советует Pani Stefa.

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Ингредиенты

Цветные перцы – 4 шт

Рис – 50 гр

Копченые мидии – 100 гр

Мексиканская овощная смесь

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Помидоры в собственном соке – 200 мл

Соль, перец

Масло

Йогурт греческий

Зелень для подачи

Способ приготовления

1. Сливки перцев срезать, вычистить серединку и запарить кипятком.

2. Лук и чеснок мелко порезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.

3. К овощам добавить рис, прожарить несколько минут и залить 150 мл кипятка. Дождаться, пока рис впитает воду.

4. К рису добавить мидии и мексиканскую смесь. Тщательно перемешать.

5. Начинить перцы. Залить помидорами довести до кипения и варить 15 минут.

6. К столу подавать с греческим йогуртом и зеленью.

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