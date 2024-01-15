Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

Фаршированные перцы – это не только вкусное и питательное блюдо, но и невероятно красивое. Это блюдо интересно еще и тем, что приготовить его можно осенью, то есть в пик сезона болгарского перца, когда он продается по самой привлекательной цене, и заморозить. Затем достаточно только вытащить фаршированные перцы из холодильника и их протушить.

Но что делать, если привычная начинка из риса и фарша уже надоела? Ну, точно не отказываться от приготовления фаршированных перцев. В таком случае следует прибегнуть к экспериментам и попробовать что-нибудь новое в качестве начинки. Именно так советует Pani Stefa.

Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка
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Ингредиенты

  • Цветные перцы – 4 шт
  • Рис – 50 гр
  • Копченые мидии – 100 гр
  • Мексиканская овощная смесь
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Помидоры в собственном соке – 200 мл
  • Соль, перец
  • Масло
  • Йогурт греческий
  • Зелень для подачи

Способ приготовления

1. Сливки перцев срезать, вычистить серединку и запарить кипятком.

Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

2. Лук и чеснок мелко порезать и обжарить на сковороде с растительным маслом.

3. К овощам добавить рис, прожарить несколько минут и залить 150 мл кипятка. Дождаться, пока рис впитает воду.

Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

4. К рису добавить мидии и мексиканскую смесь. Тщательно перемешать.

Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

5. Начинить перцы. Залить помидорами довести до кипения и варить 15 минут.

Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

6. К столу подавать с греческим йогуртом и зеленью.

Чем оригинально нафаршировать перец: если надоела классическая начинка

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