Чем отмыть пятна на кухне, которые ничего "не берет": делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,2 т.
Уборка кухни

Каждая хозяйка сталкивалась с этой неприятной проблемой на кухне – пятна. Причин их возникновения может быть много: начиная от просто еды, которая "красит" поверхности и одежду, например, свекла, помидоры, почти все ягоды, а также жирные и кровяные от мяса и масла. У всех свои методы борьбы с ними, начиная от специальных моющих средств, до пищевой соды.

Как избавиться от пятен на кухне

Блогер Маричка ( marichka_cooking) поделилась в Instagram полезным лайфхаком, который поможет вам очень быстро, просто и легко избавиться с пятнами на кухне, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Разрыхлитель для выпечки удалит пятна из мебели
Видео дня

Девушка рекомендует использовать простой разрыхлитель.

"Возьмите пачку разрыхлителя, высыпьте его в миску, добавьте немного воды, перемешайте. После возьмите влажную салфетку, окуните в раствор и "пройдитесь" по поверхности, где есть пятна. Оставьте на 5 минут и смойте чистой водой", – советует блогер.

Смешайте разрыхлитель с водой

Стоит отметить, как рассказал Interia Porady, пятна еще можно вывести вином.

Пятна из мебели и одежды можно вывести вином

Если например, пятно на скатерти или одежде свежее, его можно вывести белым вином. Вылейте на пятно немного вина, чтобы то покрыло всю поврежденную поверхность, а затем постирайте одежду вручную с использованием мягких моющих средств.

Вино можно использовать для ухода за мебелью

Вино может удалить пятна из мебели

Смешайте сухое красное вино с небольшим количеством оливкового или другого растительного масла. Именно это средство отлично справится с грязной мебелью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться:

Чем отмыть пятна на кухне, которые ничего "не берет": делимся лайфхаком

Сейчас мы готовим

Все рецепты