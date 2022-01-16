Чем отмыть пятна на кухне, которые ничего "не берет": делимся лайфхаком

Каждая хозяйка сталкивалась с этой неприятной проблемой на кухне – пятна. Причин их возникновения может быть много: начиная от просто еды, которая "красит" поверхности и одежду, например, свекла, помидоры, почти все ягоды, а также жирные и кровяные от мяса и масла. У всех свои методы борьбы с ними, начиная от специальных моющих средств, до пищевой соды.

Блогер Маричка ( marichka_cooking) поделилась в Instagram полезным лайфхаком, который поможет вам очень быстро, просто и легко избавиться с пятнами на кухне, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Девушка рекомендует использовать простой разрыхлитель.

"Возьмите пачку разрыхлителя, высыпьте его в миску, добавьте немного воды, перемешайте. После возьмите влажную салфетку, окуните в раствор и "пройдитесь" по поверхности, где есть пятна. Оставьте на 5 минут и смойте чистой водой", – советует блогер.

Стоит отметить, как рассказал Interia Porady, пятна еще можно вывести вином.

Если например, пятно на скатерти или одежде свежее, его можно вывести белым вином. Вылейте на пятно немного вина, чтобы то покрыло всю поврежденную поверхность, а затем постирайте одежду вручную с использованием мягких моющих средств.

Вино можно использовать для ухода за мебелью

Смешайте сухое красное вино с небольшим количеством оливкового или другого растительного масла. Именно это средство отлично справится с грязной мебелью.

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