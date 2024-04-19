Чем покрасить яйца на Пасху в желтый и синий цвета: понадобятся только натуральные компоненты
В последнее время окрашивание пасхальных яиц в синий и желтый цвета – это настоящий тренд по всему миру. Для этого можно использовать обычный магазинный краситель. Или же, воспользоваться натуральными компонентами.
О том, как покрасить синие и желтые яйца на Пасху, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Вам понадобятся куркума и каркаде.
Ингредиенты:
- сваренные яйца
- чай "Каркаде" – 1 пачка
- куркума – 1 пачка
- уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В две емкости наливаем воду – по 1 л в каждый).
2. В одну высыпать каркаде (70 г пачка), в другую – куркуму.
3. Поставить на огонь.
4. Когда закипит – добавить в каждую емкость по 1 ст.л. уксуса.
5. Убавить огонь и дать покипеть 15 минут (не забывать помешивать на всех этапах).
6. Выключить.
7. Выложить сваренные яйца.
8. Периодически переворачивайте яйца в растворах, чтобы равномерно покрасить.
9. От времени зависит интенсивность и насыщенность цвета. Можно держать часть яиц 4 часа, а другую часть – всю ночь.
10. Покрашенные яйца осторожно промокнуть салфеткой, чтобы не повредить пленку с рисунком.
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