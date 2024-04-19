В последнее время окрашивание пасхальных яиц в синий и желтый цвета – это настоящий тренд по всему миру. Для этого можно использовать обычный магазинный краситель. Или же, воспользоваться натуральными компонентами.

О том, как покрасить синие и желтые яйца на Пасху, опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Вам понадобятся куркума и каркаде.

Ингредиенты:

сваренные яйца

чай "Каркаде" – 1 пачка

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куркума – 1 пачка

уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В две емкости наливаем воду – по 1 л в каждый).

2. В одну высыпать каркаде (70 г пачка), в другую – куркуму.

3. Поставить на огонь.

4. Когда закипит – добавить в каждую емкость по 1 ст.л. уксуса.

5. Убавить огонь и дать покипеть 15 минут (не забывать помешивать на всех этапах).

6. Выключить.

7. Выложить сваренные яйца.

8. Периодически переворачивайте яйца в растворах, чтобы равномерно покрасить.

9. От времени зависит интенсивность и насыщенность цвета. Можно держать часть яиц 4 часа, а другую часть – всю ночь.

10. Покрашенные яйца осторожно промокнуть салфеткой, чтобы не повредить пленку с рисунком.

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