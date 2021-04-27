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Чем полезен батат и как его правильно приготовить

1.4т
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Если вы давно хотите отказаться от картофеля, но не знаете, чем его заменить, тогда для вас точно прекрасно подойдет батат. Этот продукт очень полезен, он способен даже урегулировать уровень сахара в крови.

Батат можно есть в любом виде, как сырым, так и приготовить много вкусных и полезных блюд. Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько вариантов.

Суп-пюре из батата

Суп-пюре
Суп-пюре. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Батат – 1-2 шт.

  • Морковь – 1 шт.

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Свежий корень имбиря – 5-0 г.

  • Лук-порей – 1 шт.

  • Семена льна – 2 ст. л.

  • Масло льняное – 2 ч.л.

  • Масло оливковое – 1-2 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук-порей порезать и слегка поджарить на оливковом масле.

  2. Батат и морковь очистить, порезать, залить водой и отправить тушиться на минут 15-20.

  3. Готовый батат отправить в блендер, добавить имбирь, семена льна, чеснок, льняное масло, приправить солью и перцем. Все хорошо взбить.

Подавать этот суп-пюре лучше с гренками.

Батат запеченный в духовке

Батат со специями
Батат со специями. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Батат – 2-4 шт.

  • Соль, перец – по вкусу

  • Оливковое масло – 2-3ст. л.

Способ приготовления:

  1. Батат хорошо вымыть и очистить от кожуры.

  2. Аккуратно нарезать брусочками, хорошо посолить, поперчить, добавить оливковое масло и все хорошо перемешать и, выложить на противень.

  3. Запекать 200-220°C в течение 30 минут.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тег
еда
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