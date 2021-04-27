Чем полезен батат и как его правильно приготовить

Если вы давно хотите отказаться от картофеля, но не знаете, чем его заменить, тогда для вас точно прекрасно подойдет батат. Этот продукт очень полезен, он способен даже урегулировать уровень сахара в крови.

Батат можно есть в любом виде, как сырым, так и приготовить много вкусных и полезных блюд. Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько вариантов.

Суп-пюре из батата

Суп-пюре. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Батат – 1-2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Свежий корень имбиря – 5-0 г.

Лук-порей – 1 шт.

Семена льна – 2 ст. л.

Масло льняное – 2 ч.л.

Масло оливковое – 1-2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук-порей порезать и слегка поджарить на оливковом масле. Батат и морковь очистить, порезать, залить водой и отправить тушиться на минут 15-20. Готовый батат отправить в блендер, добавить имбирь, семена льна, чеснок, льняное масло, приправить солью и перцем. Все хорошо взбить.

Подавать этот суп-пюре лучше с гренками.

Батат запеченный в духовке

Батат со специями. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Батат – 2-4 шт.

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло – 2-3ст. л.

Способ приготовления:

Батат хорошо вымыть и очистить от кожуры. Аккуратно нарезать брусочками, хорошо посолить, поперчить, добавить оливковое масло и все хорошо перемешать и, выложить на противень. Запекать 200-220°C в течение 30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что такое лжеполезные продукты и почему мы их едим ежедневно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!