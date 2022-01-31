Чем полезен киви и что категорически нельзя из него готовить: объясняет эксперт

Киви – один из самых вкусных, полезных и бюджетных фруктов. Стоит отметить, что в нем наибольше витамина С, а также никотиновая кислота, витамины А, Е, РР, витамины группы В, калий, кальций, железо и магний. Но употреблять этот фрукт стоит очень аккуратно, ведь очень часто он может вызывать аллергию.

Нутрициолог Яна Легеза рассказала в Instagram о пользе киви, а также о том, кому не стоит его есть и почему.

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Для начала стоит отметить, чем полезен киви и сколько калорий в 1 ягоде

Калории: 42,1

Углеводы: 10,1 г, в том числе 6,2 гр сахара

Кальций: 23,5 мг

Клетчатка: 1 г

Фосфор: 23,5 мг

Магний: 11,7 мг

Витамин С: 64 мг

Витамин Е: 1,0 мг

Витамин К: 27,8 мкг

Калий: 215 мг

"Ягода киви содержит витамин С, фолиевую кислоту, железо, клетчатку и много других полезных элементов", – отметила эксперт.

Специалист также добавила, что киви полезен для зрения.

Это объясняется высоким уровнем содержания зеаксантина и лютеина

Можно ли есть кожуру киви?

"Кожура киви содержит высокую концентрацию питательных веществ, особенно клетчатки, фолиевой кислоты и витамина Е", – объяснила специалист.

В какие блюда можно добавлять киви и как его лучше есть?

"Из-за своей выраженной терпкости киви придает яркий вкус всему, с чем его сочетают. Однако, чтобы сохранить уникальный вкус и полезное содержание витамина С, киви лучше всего есть в сыром виде", – рассказала эксперт.

Куда не стоит добавлять киви?

"Из него нельзя приготовить желе. Все дело в ферментах: они расщепляют желатин и не дают ему застывать", – подытожила нутрициолог.

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