Чем полезен ревень: раскрыты главные преимущества для здоровья

Ревень – это съедобное травянистое растение. Он обладает кисло-сладким вкусом, поэтому обычно употребляется в приготовленном виде или в качестве ингредиента других блюд.

Для еды используются его стебли, потому что листья содержат щавелевую кислоту и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает tuasaude.com.

Основные преимущества

Улучшает здоровье глаз с помощью лютеина – антиоксиданта, который защищает макулу (область сетчатки глаз) от повреждений;

Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания благодаря содержанию волокон, которые уменьшают поглощение холестерина в кишечнике, а также антиоксидантов, которые предотвращают атеросклероз;

Помогает регулировать артериальное давление и улучшает кровообращение, поскольку содержит антиоксиданты, которые оказывают противовоспалительное действие. Кроме того, калий помогает расслабить кровеносные сосуды, способствуя прохождению крови через артерии;

Улучшает здоровье кожи и предотвращает появление прыщей, благодаря богатству витамина А;

Эффективен в борьбе с раком, так как содержит антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток, вызванное образованием свободных радикалов;

Способствует потере веса из-за низкого количества калорий;

Укрепляет иммунную систему, так как богат селеном и витамином С;

Облегчает симптомы менопаузы, благодаря фитостеролу, который помогает уменьшить приливы (внезапный жар);

Поддерживает здоровье мозга, поскольку не только богат антиоксидантами, но и также содержит селен и холин, которые помогают улучшить память и предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или старческое слабоумие.

Как использовать

Ревень часто используется для приготовления десертов и джемов

Ревень лучше употреблять в форме чая или добавлять в рецепты (пирожные, торты, джемы). Приготовленная пища помогает снизить содержание щавелевой кислоты на 30-87%.

Если он находится в очень холодном месте, например, в морозильной камере, щавелевая кислота может мигрировать из листьев в стебель, создавая проблемы для тех, кто ее потребляет. Таким образом, следует иметь в виду, что ревень следует хранить при комнатной температуре или при умеренном охлаждении.

Чай из ревеня

Ингредиенты:

500 мл воды

2 столовые ложки стебля ревеня

Приготовление:

Поместить воду и стебель ревеня в кастрюлю и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 10 минут. Процедить. Пить горячим или холодным.

Апельсиновый джем с ревенем

Ингредиенты:

1 кг рубленого свежего ревеня

400 г сахара

2 чайные ложки апельсиновой цедры

80 мл апельсинового сока

120 мл воды

Приготовление:

Положить все ингредиенты в кастрюлю и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить 45 минут или до загустения, периодически помешивая. Перелить в стеклянные банки (стерильные) и хранить в холодильнике.

Возможные побочные эффекты

Отравление ревенем может вызвать спазмы в животе, диарею и рвоту, сопровождаемые внутренним кровотечением, судорогами и комой. Вышеупомянутые эффекты были замечены в некоторых исследованиях на животных, чье потребление этого растения составляло около 13 недель, поэтому не рекомендуется есть его в течение длительного периода.

Противопоказания

Ревень противопоказан детям, женщинам в период менструации или беременности, а также людям с проблемами почек.

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