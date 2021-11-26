Чем полезен японский чай из гречки: рассказывает Светлана Фус

Из гречки можно приготовить очень много блюд: вкусную кашу, котлеты, суп. Такой продукт добавляют в мясные начинки. В Европе из этой крупы делают блины. А вот в Японии пошли дальше – там стал очень популярным гречневый чай.

О пользе, особенностях, а также технологии приготовления рассказала известный украинский диетолог Светлана Фус. Опубликовано на странице Instagram.

Такой напиток стал настоящим трендом в здоровом питании. Во-первых, он совершенно натуральный, без добавок и примесей. Во-вторых, он утоляет острое чувство голода, что важно при разных диетах снижения веса. Теплый, расслабляющий, мягкий приятный вкус. В нем много полезных веществ, нет кофеина. Сейчас его начали активно добавлять в меню в разных заведений. Также такой продукт можно найти в специализированных магазинах, а лучший вариант – приготовить дома.

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Рецепт гречневого японского чая

Ингредиенты:

обычная гречневая крупа

цедра лимона, лайма или апельсина

Способ приготовления:

1. А маленькую сковородку высыпать столько гречки, чтобы она в один слой покрыла дно, нагреть на среднем огне.

2. Подсушить крупу 10 минут, время от времени перемешивая. Гречка темнеет и зерна лопаются. Запах приятный, но очень интенсивный, поэтому лучше включить вытяжку. Обжаривают гречку также для того, чтобы каша была рассыпчатой. Но для чая это нужно делать чуть подольше.

3. Процесс подготовки окончен. Высыпать крупу в сито, чтобы вытряхнуть мелкие кусочки шелухи.

4. Засыпать в чайное сито 2 полных чайных ложки гречки, залить ее кипятком. Чашку накрыть крышкой и настоять 5 минут.

5. Для вкуса можно добавить кусочек лайма, цедру лимона или апельсина.

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