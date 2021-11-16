Чем полезна груша и как ее правильно готовить: рассказывает эксперт

Именно сейчас последние месяцы сезонности груши. Этот фрукт активно продают на рынках, и цена его достаточно доступная. Поздние сорта очень сочные и сладкие, поэтому особенно подходят для приготовления десертов и разнообразных полезных напитков. Такой плод имеет ряд особенностей, которые следует выяснить.

Нутрициолог r.olesia_ на своей странице в Instagram рассказала, почему груши следует добавить в свой рацион и когда лучше отказаться. Также поделилась советами, как лучше хранить этот фрукт.

Чем полезна груша и кому от нее лучше отказаться

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Ее сладкие, сочные и нежные плоды имеют особенность – характерную зернистую мякоть. Этот плод является натуральным источником пищевых волокон. Многие витамины группы В именно в кожуре плода. Такой фрукт также способствует видению солей из организма. Но его чрезмерное потребление может привести к избыточному весу. Если есть болезни пищеварительных органов – от груши лучше отказаться.

Как созревают груши и как их лучше хранить

Груши созревают при комнатной температуре. Для ускорения процесса плоды можно положить в бумажный пакет вместе с бананами. Спелая груша в холодильнике сохраняется 3-4 дня. Если передержать, то перезрелый плод изменит консистенцию и будет невкусным из-за уксусной и молочной кислоты, которых нет в спелом плоде.

Пирог с грушами:

Ингредиенты для теста:

мука – 550-600 г

масло – 150 г

яйцо – 1 шт

сахар – 150 г

ваниль

сметана – 5 ст.л. с горкой

сода – 1 ч.л. погашена уксусом

Ингредиенты для начинки:

сыр кисломолочный – 800 г

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

ванилин

груша – 2 шт

Способ приготовления:

1. Масло перетереть в крошку с мукой.

2. В отдельной посуде взбить яйцо с сахаром и ванилью, добавить сметану и соду, еще раз взбить.

3. К муке добавить яично-сметанную смесь и замесить тесто.

4. Раскатать в тонкий пласт толщиной 1-1,5 см и выложить в форму, обязательно формируя из теста бортики.

5. Форму застелить пергаментной бумагой.

Приготовление начинки:

1. К сыру добавить яйца, сахар, ванилин и все взбиваем миксером или блендером.

2. Выложить творожную начинку на тесто. Груши порезать тонкими слайсами и погрузить в внутренность.

3. Выпекать 60 минут при температуре 180 градусов.

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