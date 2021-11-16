Чем полезна груша и как ее правильно готовить: рассказывает эксперт
Именно сейчас последние месяцы сезонности груши. Этот фрукт активно продают на рынках, и цена его достаточно доступная. Поздние сорта очень сочные и сладкие, поэтому особенно подходят для приготовления десертов и разнообразных полезных напитков. Такой плод имеет ряд особенностей, которые следует выяснить.
Нутрициолог r.olesia_ на своей странице в Instagram рассказала, почему груши следует добавить в свой рацион и когда лучше отказаться. Также поделилась советами, как лучше хранить этот фрукт.
Чем полезна груша и кому от нее лучше отказаться
Ее сладкие, сочные и нежные плоды имеют особенность – характерную зернистую мякоть. Этот плод является натуральным источником пищевых волокон. Многие витамины группы В именно в кожуре плода. Такой фрукт также способствует видению солей из организма. Но его чрезмерное потребление может привести к избыточному весу. Если есть болезни пищеварительных органов – от груши лучше отказаться.
Как созревают груши и как их лучше хранить
Груши созревают при комнатной температуре. Для ускорения процесса плоды можно положить в бумажный пакет вместе с бананами. Спелая груша в холодильнике сохраняется 3-4 дня. Если передержать, то перезрелый плод изменит консистенцию и будет невкусным из-за уксусной и молочной кислоты, которых нет в спелом плоде.
Пирог с грушами:
Ингредиенты для теста:
мука – 550-600 г
масло – 150 г
яйцо – 1 шт
сахар – 150 г
ваниль
сметана – 5 ст.л. с горкой
сода – 1 ч.л. погашена уксусом
Ингредиенты для начинки:
сыр кисломолочный – 800 г
яйца – 2 шт.
сахар – 150 г
ванилин
груша – 2 шт
Способ приготовления:
1. Масло перетереть в крошку с мукой.
2. В отдельной посуде взбить яйцо с сахаром и ванилью, добавить сметану и соду, еще раз взбить.
3. К муке добавить яично-сметанную смесь и замесить тесто.
4. Раскатать в тонкий пласт толщиной 1-1,5 см и выложить в форму, обязательно формируя из теста бортики.
5. Форму застелить пергаментной бумагой.
Приготовление начинки:
1. К сыру добавить яйца, сахар, ванилин и все взбиваем миксером или блендером.
2. Выложить творожную начинку на тесто. Груши порезать тонкими слайсами и погрузить в внутренность.
3. Выпекать 60 минут при температуре 180 градусов.
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