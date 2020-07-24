Чем полезна корица: озвучены главные преимущества и способы использования

Корица является ароматической приправой, используемой во многих кулинарных рецептах. Она стимулирует защитные силы организма, борется с инфекциями и предотвращает расстройства желудка.
Это связано с тем, что в ней присутствуют смолы, камеди, слизь, кумарин и танины, которые придают антиоксидантные, противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные, спазмолитические и пробиотические свойства, сообщает tuasaude.com.
Корица способна уменьшать усталость и улучшать настроение
Преимущества корицы
Помогает контролировать диабет, потому что снижает уровень сахара в крови;
Предотвращает расстройства пищеварения (метеоризм, спазматические проблемы, диарея) благодаря антибактериальному, спазмолитическому и противовоспалительному эффекту;
Борется с инфекциями дыхательных путей, так как оказывает положительное воздействие на слизистую оболочку и является естественным отхаркивающим средством;
Уменьшает усталость и улучшает настроение, потому что увеличивает сопротивление стрессу;
Помогает бороться с холестерином из-за присутствия антиоксидантов;
Снижает аппетит, так как богата клетчаткой;
Уменьшает накопление жира, потому что улучшает чувствительность тканей к действию инсулина;
Усиливает либидо у мужчин и женщин, поскольку является натуральным афродизиаком.
Как использовать корицу
Чтобы получить все преимущества этой специи, достаточно употреблять 1 столовую ложку порошка корицы в день. Для этого можно добавлять ее в десерты, фруктовые салаты, кремы, муссы или овсяные хлопья, а также использовать в качестве приправы к мясу, рыбе, курице и даже тофу (размолоть 2 шт. звездчатого аниса, 1 ч.л. перца, 1 ч. л. крупной соли и 2 ч. л. корицы).
Еще один очень популярный способ – чай с корицей. Чтобы его приготовить, нужно поместить 1 палочку корицы в чашку с кипятком, оставив на 10 минут. В течение дня можно пить не более 3 чашек.
В целом добавление корицы – оптимальная стратегия естественного снижения уровня глюкозы в крови, контроля диабета и уменьшения веса.
Банановый пирог с корицей
Ингредиенты
5 яиц
2,25 чашки пшеничной муки
1 чашка коричневого сахара
1 столовая ложка разрыхлителя
0,75 чашки молока
2 измельченных банана
1 чашка масла
0,5 чашки измельченных грецких орехов
корица для посыпки
Приготовление
Смешать яйца, сахар, молоко и масло, взбивать в течение 5 минут.
Добавить пшеничную муку и разрыхлитель, снова все размешать.
Перенести в форму для запекания, положить измельченные бананы и орехи, хорошо разровнять, пока тесто сверху не станет однородным.
Поставить в духовку, предварительно нагретую до 180 °C.
Выпекать до золотистого цвета, а затем вытянуть и посыпать сверху корицей.
Запеченные яблоки с корицей
Ингредиенты
2 яблока
2 палочки корицы
2 столовые ложки коричневого сахара
Приготовление
Вымыть яблоки и аккуратно удалить центральную часть, где находятся семена.
Положить их на противень, поместить в центр палочки корицы и посыпать сахаром.
Выпекать при 200 ºC в течение 15 минут или пока яблоки не станут очень мягкими.
Побочные эффекты и противопоказания
Среди побочных эффектов корицы выделяется аллергия и раздражение кожи, поэтому ее не следует употреблять в случае язвы желудка или кишечника. Кроме того, она не должна поступать в организм во время беременности, поскольку может способствовать сокращению матки.
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