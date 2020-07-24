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Чем полезна корица: озвучены главные преимущества и способы использования

2.1т
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Корица является ароматической приправой, используемой во многих кулинарных рецептах. Она стимулирует защитные силы организма, борется с инфекциями и предотвращает расстройства желудка.

Это связано с тем, что в ней присутствуют смолы, камеди, слизь, кумарин и танины, которые придают антиоксидантные, противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные, спазмолитические и пробиотические свойства, сообщает tuasaude.com.

Корица способна уменьшать усталость и улучшать настроение

Корица способна уменьшать усталость и улучшать настроение

Преимущества корицы

  • Помогает контролировать диабет, потому что снижает уровень сахара в крови;

  • Предотвращает расстройства пищеварения (метеоризм, спазматические проблемы, диарея) благодаря антибактериальному, спазмолитическому и противовоспалительному эффекту;

  • Борется с инфекциями дыхательных путей, так как оказывает положительное воздействие на слизистую оболочку и является естественным отхаркивающим средством;

  • Уменьшает усталость и улучшает настроение, потому что увеличивает сопротивление стрессу;

  • Помогает бороться с холестерином из-за присутствия антиоксидантов;

  • Снижает аппетит, так как богата клетчаткой;

  • Уменьшает накопление жира, потому что улучшает чувствительность тканей к действию инсулина;

  • Усиливает либидо у мужчин и женщин, поскольку является натуральным афродизиаком.

Как использовать корицу

Чтобы получить все преимущества этой специи, достаточно употреблять 1 столовую ложку порошка корицы в день. Для этого можно добавлять ее в десерты, фруктовые салаты, кремы, муссы или овсяные хлопья, а также использовать в качестве приправы к мясу, рыбе, курице и даже тофу (размолоть 2 шт. звездчатого аниса, 1 ч.л. перца, 1 ч. л. крупной соли и 2 ч. л. корицы).

Еще один очень популярный способ – чай с корицей. Чтобы его приготовить, нужно поместить 1 палочку корицы в чашку с кипятком, оставив на 10 минут. В течение дня можно пить не более 3 чашек.

В целом добавление корицы – оптимальная стратегия естественного снижения уровня глюкозы в крови, контроля диабета и уменьшения веса.

Банановый пирог с корицей

Ингредиенты

  • 5 яиц

  • 2,25 чашки пшеничной муки

  • 1 чашка коричневого сахара

  • 1 столовая ложка разрыхлителя

  • 0,75 чашки молока

  • 2 измельченных банана

  • 1 чашка масла

  • 0,5 чашки измельченных грецких орехов

  • корица для посыпки

Приготовление

  1. Смешать яйца, сахар, молоко и масло, взбивать в течение 5 минут.

  2. Добавить пшеничную муку и разрыхлитель, снова все размешать.

  3. Перенести в форму для запекания, положить измельченные бананы и орехи, хорошо разровнять, пока тесто сверху не станет однородным.

  4. Поставить в духовку, предварительно нагретую до 180 °C.

  5. Выпекать до золотистого цвета, а затем вытянуть и посыпать сверху корицей.

Запеченные яблоки с корицей

Ингредиенты

  • 2 яблока

  • 2 палочки корицы

  • 2 столовые ложки коричневого сахара

Приготовление

  1. Вымыть яблоки и аккуратно удалить центральную часть, где находятся семена.

  2. Положить их на противень, поместить в центр палочки корицы и посыпать сахаром.

  3. Выпекать при 200 ºC в течение 15 минут или пока яблоки не станут очень мягкими.

Побочные эффекты и противопоказания

Среди побочных эффектов корицы выделяется аллергия и раздражение кожи, поэтому ее не следует употреблять в случае язвы желудка или кишечника. Кроме того, она не должна поступать в организм во время беременности, поскольку может способствовать сокращению матки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о преимуществах ежевики. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам она является подходящим продуктом для нормализации уровня холестерина, снижения риска инсультов и противодействия преждевременному старению.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Тег
продукты
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