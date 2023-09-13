Самая полезная и одна из самых вкусных ягод – облепиха. Она, по мнению специалистов, является настоящим источником полезных веществ. Кроме витаминов группы В, Е, К, А, С, РР, в ней есть ряд необходимых для организма минералов – титан, кремний, бор. А еще облепиха обладает невысокой калорийностью – всего 82 ккал на 100 г.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией о пользе облепихи и в каком виде ее лучше всего есть, и как заготовить на зиму.

Польза облепихи

Ягоды облепихи незаменимы при простуде, так как в них высокое содержанию аскорбиновой кислоты. А также ягоды очень благотворно действуют на желудочно-кишечный тракт, выводят из организма шлаки.

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В каком виде ее лучше всего хранить

Ягоды можно сушить, замораживать и готовить полезное варенье и компоты, настойки. Еще ее можно засыпать сахаром и хранить так долгое время.

Рецепт варенья из облепихи

Ингредиенты:

облепиха – 1 кг

сахар – 1 кг

Способ приготовления:

1. Ягоды помойте, высушите и после переложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите 3-5 минут после закипания.

2. После перетрите ягоды через сито, в полученную смесь добавьте сахар и оставьте на 2-3 часа. После варите на медленном огне 15-20 минут, постоянно помешивая.

3. Готовое варенье переложите в банки и законсервируйте.

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