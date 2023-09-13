Чем полезна облепиха и что из нее приготовить на зиму: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезная облепиха

Самая полезная и одна из самых вкусных ягод – облепиха. Она, по мнению специалистов, является настоящим источником полезных веществ. Кроме витаминов группы В, Е, К, А, С, РР, в ней есть ряд необходимых для организма минералов – титан, кремний, бор. А еще облепиха обладает невысокой калорийностью – всего 82 ккал на 100 г.

Облепиховый чай

Редакция FoodOboz делится полезной информацией о пользе облепихи и в каком виде ее лучше всего есть, и как заготовить на зиму. 

Польза облепихи 

Ягоды облепихи незаменимы при простуде, так как в них высокое содержанию аскорбиновой кислоты. А также ягоды очень благотворно действуют на желудочно-кишечный тракт, выводят из организма шлаки. 

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Польза облепихи

В каком виде ее лучше всего хранить 

Ягоды можно сушить, замораживать и готовить полезное варенье и компоты, настойки. Еще ее можно засыпать сахаром и хранить так долгое время. 

Замороженная облепиха на чай на зиму

Рецепт варенья из облепихи 

Ингредиенты:

  • облепиха – 1 кг
  • сахар – 1 кг

Способ приготовления:

1. Ягоды помойте, высушите и после переложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите 3-5 минут после закипания.

2. После перетрите ягоды через сито, в полученную смесь добавьте сахар и оставьте на 2-3 часа. После варите на медленном огне 15-20 минут, постоянно помешивая. 

3. Готовое варенье переложите в банки и законсервируйте. 

Чай из облепихового варенья

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно приготовить полезное варенье из калины на зиму, чтобы оно не горчило и не было слишком сладким. 

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