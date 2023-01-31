Сельдь – очень бюджетная и вкусная рыба, которую можно самостоятельно солить и мариновать. Еще из нее получаются вкусные и сытные закуски, салаты, намазки.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезна сельдь и почему ее нужно есть всем.

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Польза сельди:

В рыбе много здоровых жирных кислот, в основном – омега-3

"Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. При суточной потребности от 1 до 1.5 г в сутки, в 100 г сельди содержится 2.4 г. Омега-3 жирные кислоты нужны для полноценного питания, потому что не производятся в организме, как раз они важны для здоровья. Тип омега – 3 жирных кислот, ценный структурный компонент мозга и сетчатки глаза. Отсутствие достаточного количества может вызвать проблемы со зрением", – объяснила эксперт.

В сельди содержится йод

"100 г этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого требуемого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной железы и селена. У селедки его достаточно много – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности – 50 мкг.", – отметила Фус.

Селедка содержит мощные антиоксиданты

"В рыбе есть витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами. В этой рыбе есть все: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", – рассказала специалист.

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