Чем полезны фисташки: раскрыты главные преимущества для здоровья

Фисташки обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Согласно некоторым исследованиям, они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30 %, предотвращая инсульт, инфаркт миокарда и смертность от этих нарушений.
Помимо этого, фисташки оказывают значительное влияние на работу мозга, зрение, вес и различные системы организма, сообщает saludycardiologia.com.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными свойствами и способами их употребления.
Преимущества фисташек:
Снижают артериальное давление;
Облегчают синтез оксида азота;
Являются мощным вазодилататором (расширяют сосуды);
Облегчают эндотелиальную функцию;
Уменьшают артериальную жесткость;
Предотвращают диабет из-за низкого гликемического индекса;
Способствуют росту полезных бактерий в кишечной микробиоте;
Обеспечивают много растворимых и нерастворимых волокон;
Действуют как защитное средство от глазных болезней.
Как их употреблять?
Фисташки – очень питательный продукт. 30-граммовая порция (около 49 плодов) дает взрослым более 11 % рекомендуемой дозы белка и около 10 % – клетчатки.
Включить их в свой ежедневный рацион очень легко. Существует множество альтернативных вариантов, например:
В составе средиземноморской диеты;
В качестве закуски в течение дня;
Обжаренными в салате;
В виде порции на завтрак и обед.
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