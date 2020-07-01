Чем полезны фисташки: раскрыты главные преимущества для здоровья

Фисташки обладают многочисленными преимуществами для здоровья. Согласно некоторым исследованиям, они могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30 %, предотвращая инсульт, инфаркт миокарда и смертность от этих нарушений.

Помимо этого, фисташки оказывают значительное влияние на работу мозга, зрение, вес и различные системы организма, сообщает saludycardiologia.com.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными свойствами и способами их употребления.

Преимущества фисташек:

Снижают артериальное давление;

Облегчают синтез оксида азота;

Являются мощным вазодилататором (расширяют сосуды);

Облегчают эндотелиальную функцию;

Уменьшают артериальную жесткость;

Предотвращают диабет из-за низкого гликемического индекса;

Способствуют росту полезных бактерий в кишечной микробиоте;

Обеспечивают много растворимых и нерастворимых волокон;

Действуют как защитное средство от глазных болезней.

Как их употреблять?

Фисташки – очень питательный продукт. 30-граммовая порция (около 49 плодов) дает взрослым более 11 % рекомендуемой дозы белка и около 10 % – клетчатки.

Включить их в свой ежедневный рацион очень легко. Существует множество альтернативных вариантов, например:

В составе средиземноморской диеты;

В качестве закуски в течение дня;

Обжаренными в салате;

В виде порции на завтрак и обед.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему грецкие орехи нужно есть каждый день. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, а их антиоксидантные свойства поддерживают здоровье мозга.

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