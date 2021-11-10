Сколько мандарин можно съедать в день и какая от них польза: эксперт дала ответ. Эксклюзив

Кажется, на планете нет человека, который не любит мандарины – не только очень вкусные фрукты, но и символ праздничного настроения зимой.

Нутрициолог Ольга Дорош в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL рассказала, какая суточная норма зимнего фрукта и кому стоит от него отказаться.

Общая польза мандарин

По словам эксперта, мандарины являются хорошим источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов. А также помогают пополнить водный баланс, потому что на 85% состоят из воды.

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Все перечисленные вещества, содержащиеся в мандаринах и их кожице, защищают клетки человека от вредных молекул и развития болезней. В частности, артрита, некоторых видов рака, заболеваний сердца и болезни Альцгеймера.

Кому можно есть мандарины, а кому желательно удержаться

Есть мандарины можно тем, кто любит этот фрукт. Но что касается всех цитрусовых, то не рекомендуется их употребление людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при определенных заболеваниях почек и печени.

Какая суточная норма мандарин

Конкретной суточной нормы не существует. Согласно ВОЗ целевое количество ягод и фруктов составляет 400 г в день. При этом Ольга Дорош рекомендует есть разнообразные фрукты и ягоды, чтобы извлечь максимальную пользу от нутриентов.

Как правильно выбирать мандарины и на что обратить внимание

Лучше всего покупать упругие плоды округлой формы. И обязательно без черных точек, вмятин, гнили и плесени.

Плоды, имеющие равномерный цвет с желтым, желто-оранжевым или оранжевым оттенком обычно более сладкие.

Как совмещать мандарин в блюдах и куда девать шкурку от фрукта

По словам нутрициолога, мандарины можно есть в качестве перекуса или как дополнение к основному приему пищи.

Дольками мандарин можно дополнить овощной салат, а их кожуру потереть в соус или запечь в ней мясо, птицу или рыбу.

Мандариновый десерт по рецепту tomka_recepti, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Мандариновый слой:

Желатин – 1 ч. л

Вода холодная – 50 мл

Мандарины – 300 г

Сахар – 2 ст. л

Сливочный слой:

Желатин – 1 ч. л.

Вода холодная – 50 мл

Сметана – 250 г

Сахар – 2 ст. л

Ванильный сахар – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Для мандаринового слоя нужно развести желатин с водой.

2. Мандарины сбить блендером.

3. Довести фрукт до кипения, после чего процедить через сито.

4. Оставить на 2-3 минуты. Добавить желатин.

5. Разделить массу на 4 равные части. Две из них разлить в формочки и поставить все в холодильник на несколько минут.

6. Тем временем нужно приготовить сметанный слой.

7. Желатин развести с водой.

8. К сметане добавить сахар и ванильный сахар.

9. Налить желатин.

10. Когда мандариновое желе немного загустело, долить в одинаковых количествах сметанную массу. Повторять действия, пока мандариновая и сметанная масса не закончатся.

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