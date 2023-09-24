Слива – не только вкусный, сладкий фрукт, но и источник витаминов и полезных микроэлементов. К тому же ее можно добавлять в различные блюда, начиная от мясных и заканчивая десертами и напитками.

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Люди, які вживають багато овочів та фруктів із вмістом флавоноїдів, відрізняються кращим здоров'ям, менше страждають на хвороби серцево-судинної системи та новоутворення

Щоб привернути вашу увагу до цього фрукту, пропоную ознайомитися з корисними речовинами, які можна отримати з використанням кількох штучок плодів сливового дерева. Вони містять активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають їм фіолетового відтінку.

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Дуже важливо, що всі свої корисні властивості плоди зберігають й після переробки.

До складу слив входять:

* Вітамін C⠀

* Провітамін А

* Фруктоза та сахароза

* Харчові волокна

* Органічні кислоти

* Азотисті, дубильні речовини

* Макро- та мікроелементи

Основна корисна властивість сливи – м'яке очищення кишечника та нормалізація діяльності шлунково-кишкового тракту. Слива має властивість збуджувати апетит та посилювати перистальтику кишечника.

Ці фрукти також корисні при атеросклерозі, зменшують холестеринові відкладення на стінках судин.

На день можна з'їдати 3-4 сливи, якщо є схильність до діареї – не більше двох.

Сливи можна поєднувати з різноманітними кашами. Вони можуть бути чудовим десертом після основного прийому їжі на другий сніданок або після обіду. Не варто їсти фрукт натщесерце або запивати молоком.

Непомірне вживання сливи становить небезпеку навіть для здорової людини. Нерідко відзначають діарею, підвищення кислотності у шлунку, появу печії. У більшості випадків шкода від фрукту пов'язана з непомірністю у його вживанні.

Сливи протипоказані певній категорії людей, а саме:

– з цукровим діабетом та ожирінням, через високий рівень глюкози та фруктози у продукті

– протипоказання у період загострення гастриту з підвищеним рівнем кислотності

– мамам, що годують, так як вживання сливи може спровокувати діарею й коліки у немовлят.