Чем правильно взбивать тесто на блины, чтобы оно получилось нежным: совет от кулинара
Качество блинчиков зависит не только от правильных пропорций. но и от того, чем вы сбиваете тесто. Многие хозяйки используют разнообразную кухонную технику для этого или сбивают тесто вручную.
О том, чем лучше сбивать тесто для тонких блинов рассказала фудблогер Лилия Павликовская (prikolistka.po.gizni) в Instagram. Она будет иметь идеальную текстуру.
Кулинар отмечает, что лучше взбивать тесто на блины именно вручную. Для этого нужно использовать венчик. От миксера такого результата не будет и массу можно легко перебить.
Рецепт идеальных блинов от Лилии Павликовской
1. В миску выложить яйца.
2. Добавить щепотку соли.
3. Добавить ваниль и сахар.
4. Взбивать венчиком до растворения сахара.
5. Просеять в массу муку.
6. Влить 1 часть молока и кусочек растопленного сливочного масла.
7. Сделать густое тесто.
8. Добавить оставшееся молоко и довести до необходимой консистенции, хорошо взбивая.
9. Из такого теста пожарить блины.
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