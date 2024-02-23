Качество блинчиков зависит не только от правильных пропорций. но и от того, чем вы сбиваете тесто. Многие хозяйки используют разнообразную кухонную технику для этого или сбивают тесто вручную.

О том, чем лучше сбивать тесто для тонких блинов рассказала фудблогер Лилия Павликовская (prikolistka.po.gizni) в Instagram. Она будет иметь идеальную текстуру.

Кулинар отмечает, что лучше взбивать тесто на блины именно вручную. Для этого нужно использовать венчик. От миксера такого результата не будет и массу можно легко перебить.

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Рецепт идеальных блинов от Лилии Павликовской

1. В миску выложить яйца.

2. Добавить щепотку соли.

3. Добавить ваниль и сахар.

4. Взбивать венчиком до растворения сахара.

5. Просеять в массу муку.

6. Влить 1 часть молока и кусочек растопленного сливочного масла.

7. Сделать густое тесто.

8. Добавить оставшееся молоко и довести до необходимой консистенции, хорошо взбивая.

9. Из такого теста пожарить блины.

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