Чеснок – один из важнейших ингредиентов, добавляемых в консервацию. Он усиливает вкус консервированных овощей и придает им приятную остроту.

Однако, часто случается так, что после консервации чеснок приобретает зеленый оттенок, не вызывающий аппетит. Разобраться, почему именно так происходит, и как это предотвратить, попытался FoodOboz.ua

Как оказалось, в чесноке содержится вещество аллин, которое вступает в реакцию с разными аминокислотами. В результате начинает выделяться аммиак, тиолы, а также пигменты, которые, собственно, и придают чесноку зеленый окрас.

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При длительном хранении чеснок также может изменять свой цвет и более темный. Это происходит, если температура воздуха слишком высока. Кроме этого, чеснок также может позеленеть, если поместить его в кислую среду, которая часто образуется при консервации.

Существует действенный лайфхак, следуя которому можно предотвратить, или хотя бы сдержать процесс изменения цвета чеснока. Для этого перед тем, как положить зубки чеснока в банку с будущей консервацией, следует его бланшировать.

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