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Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Чем утолить жажду: рецепты прохладительных напитков

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Жарко этим летом, правда? И ничто так не популярно сейчас, как прохладительные напитки

Я уже много лет не пью газировок, а отдаю предпочтение напиткам на натуральной основе и желательно домашним – они и освежают, и полезны.

Расскажу, как и чем утоляю жажду.

Сохраните в, пригодится

  • Вода с лимоном

Обычной водой сложно напиться, но если добавить в воду кусочек цитруса, то можно справиться с жаждой. Пить такую воду нужно не ледяной, а слегка охлажденной.

  • Фрукты во льду

Можно тот же лимончик, малину, вишню, чернику, да любые ягоды или кусочки фруктов, заморозить в воде. И вот тебе в жару - замечательная вода со льдом. Еще и красиво очень

  • Домашний лимонад

А еще я люблю готовить домашний лимонад. Кстати, его рецепт, на основе карамельной воды, есть в моей книге "От простого к сложному".

  • Квас

Тоже хорош в жаркую погоду, но лучше если он будет несладким и домашним.

  • Айран и тан

Подобно квасу утоляют жажду и кисломолочные продукты, особенно восточные напитки айран и тан.

  • Чай

Именно горячий, а не холодный чай помогает напиться в жару. Секрет прост: сосуды расширяются, повышается потоотделение, а с ним уходит и избыток тепла. За счет этого организм остывает. Так, к примеру, спасаются в 40-градусную жару в Туркмении.

Если горячий не внушает доверия – готовьте холодный. Например, каркаде

  • Компот или морс

Компот из ягод и фруктов (лучше, конечно, свежих, лето ведь) - тоже хорош в жару. Или же можно сделать домашний морс на основе ягодного сока. И лучше, если они будут без сахара.

  • Безалкогольный мохито

Свежесть лайма и холодок мяты сделали этот напиток летним хитом. Тоже его люблю.

  • Вода Сасси

Если в воду, кроме лимона и мяты, добавить еще огурец и немного имбиря – получим так называемую воду Сасси. Это изобретение одной американки, которое якобы помогает похудеть. Не знаю, как насчет похудеть, но жажду утоляет отлично. И полезно.

А вы что обычно пьете в жару? Может, приготовим вместе что-то освежающее?

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Книги рецептов от Лизы Глинской – "От простого к сложному", а так же "Проще простого", вы можете найти на сайте glinskaya.com.ua

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Автор
Лиза Глинская Лиза Глинская
Место
Украина
Тег
рецепт
Источник
Источник: Instagram Лизы Глинской
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