Чем вкусно и быстро нафаршировать перец: вариант сытного обеда
Сладкий болгарский перец, сезон которого именно сейчас в разгаре, может стать отличным основанием для очень сытного и быстрого обеда. Овощ достаточно просто нафаршировать. Для этого идеально подойдет обычный мясной фарш, а для сочности обязательно добавьте соус. .
Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное и хватит его на всю семью.
Ингредиенты:
- рис – 100 г (воды для него 200 г)
- фарш – 300 г свинины и 300 г телятины
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- перец – 8-10 шт
- соус: томатный сок – 500 мл, 2 ст.л. сметаны (майонеза)
- соль, перец, лавровые листья по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить рис до полуготовности (посолить и варить после закипания 10 минут).
2. Лук кубиком и натертую на крупную терку морковь пассеровать 3-4 минуты (по желанию добавить несколько измельченных зубчиков чеснока).
3. Соединить фарш, вареный рис, лук и морковь, соль, перец и хорошо перемешать.
4. Очищенные перцы нафаршировать и выложить в кастрюлю.
5. Перемешать томатный сок со сметаной или майонезом, если сок кислый – можно добавить немного сахара. Залить этим соусом перцы.
6. Выложить лавровые листья и тушить с закрытой крышкой на небольшом огне 30-40 минут до мягкости перца.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: