Сладкий болгарский перец, сезон которого именно сейчас в разгаре, может стать отличным основанием для очень сытного и быстрого обеда. Овощ достаточно просто нафаршировать. Для этого идеально подойдет обычный мясной фарш, а для сочности обязательно добавьте соус. .

Идея приготовления сытного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Блюдо достаточно бюджетное и хватит его на всю семью.

Ингредиенты:

рис – 100 г (воды для него 200 г)

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фарш – 300 г свинины и 300 г телятины

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

перец – 8-10 шт

соус: томатный сок – 500 мл, 2 ст.л. сметаны (майонеза)

соль, перец, лавровые листья по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварить рис до полуготовности (посолить и варить после закипания 10 минут).

2. Лук кубиком и натертую на крупную терку морковь пассеровать 3-4 минуты (по желанию добавить несколько измельченных зубчиков чеснока).

3. Соединить фарш, вареный рис, лук и морковь, соль, перец и хорошо перемешать.

4. Очищенные перцы нафаршировать и выложить в кастрюлю.

5. Перемешать томатный сок со сметаной или майонезом, если сок кислый – можно добавить немного сахара. Залить этим соусом перцы.

6. Выложить лавровые листья и тушить с закрытой крышкой на небольшом огне 30-40 минут до мягкости перца.

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