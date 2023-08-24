Чем вкусно нафаршировать баклажаны: идеальное блюдо для обеда
Из сезонных баклажанов можно приготовить полноценный сытный обед. Для этого их нужно нафаршировать. Чтобы сделать овощи питательными и сытными, для начинки следует выбрать мясной фарш.
Идея приготовления фаршированных баклажанов на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Все компоненты остаются полезными, потому что готовится блюдо в духовке.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт
- куриный фарш – 300 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- томаты – 250 г
- твердый сыр – 100 г
- специи: соль, черный перец, кориандр, сухой чеснок, прованские травы
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрезать пополам и сделать надрезы.
2. Смазать оливковым маслом, добавить соль, сухой чеснок и прованские травы.
3. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 20-30 минут (в зависимости от размера баклажанов)
4. Лук и чеснок порезать маленьким кубиком.
5. На разогретой смазанной маслом сковороде обжариваем лук и чеснок до золотистости.
6. Добавляем фарш и тщательно перемешиваем.
7. Помешивая жарим 10 минут на среднем огне.
8. Далее к фаршу добавляем нарезанные томаты, перемешиваем и тушим еще 15-20 минут.
9. Баклажаны готовы, берем вилку и разминаем серединку, добавляем немного сыра, сверху начинку и снова сыр. Отправляем в разогретую духовку на несколько минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: