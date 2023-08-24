Из сезонных баклажанов можно приготовить полноценный сытный обед. Для этого их нужно нафаршировать. Чтобы сделать овощи питательными и сытными, для начинки следует выбрать мясной фарш.

Идея приготовления фаршированных баклажанов на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Все компоненты остаются полезными, потому что готовится блюдо в духовке.

Ингредиенты:

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баклажаны – 2 шт

куриный фарш – 300 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

томаты – 250 г

твердый сыр – 100 г

специи: соль, черный перец, кориандр, сухой чеснок, прованские травы

Способ приготовления:

1. Баклажаны разрезать пополам и сделать надрезы.

2. Смазать оливковым маслом, добавить соль, сухой чеснок и прованские травы.

3. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 20-30 минут (в зависимости от размера баклажанов)

4. Лук и чеснок порезать маленьким кубиком.

5. На разогретой смазанной маслом сковороде обжариваем лук и чеснок до золотистости.

6. Добавляем фарш и тщательно перемешиваем.

7. Помешивая жарим 10 минут на среднем огне.

8. Далее к фаршу добавляем нарезанные томаты, перемешиваем и тушим еще 15-20 минут.

9. Баклажаны готовы, берем вилку и разминаем серединку, добавляем немного сыра, сверху начинку и снова сыр. Отправляем в разогретую духовку на несколько минут.

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