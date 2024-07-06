Если не знаете, что быстро приготовить на обед для всей семьи, сделайте фаршированные перцы. Именно сейчас овощ достаточно сочный и имеет умеренную цену, поэтому его можно смело использовать. Для начинки вам пригодится мясной фарш и крупа.

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Идея приготовления сытных фаршированных перцев для обеда опубликована на странице фудблогера Мирславы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram. Обязательно нужно хорошо почистить овощи от косточек и перегородок.

Ингредиенты:

перец белозвезда (маленький) –12 шт.

кукуруза – 250 г

перловая крупа – 100 г

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт.

томатная паста – 100 г

мука – 2 ст.л.

сметана – 2 ст. л.

соль, перец, сахар

петрушка

масло

Способ приготовления:

1. Промытую перловую крупу залить кипятком и оставить на 20 минут.

2. Куриное филе и лук нарезать произвольными кусочками и перекрутить через мясорубку.

3. Фарш смешать с луком и крупой (воду из него слить), добавляем кукурузу, нарезанную петрушку, соль и перец.

4. Из перцев вырезать или выжать хвостики.

5. Очистить их от сердцевины.

6. Плотно заполнить все перцы фаршем и накрыть хвостиками.

7. В кастрюле на разогретом масле обжарить томатную пасту, добавить немного сахара, соли, муку, хорошо все перемешать и жарить 1-2 минуты (постоянно помешивая).

8. Залить все холодной водой, довести до кипения.

9. Добавить сметану, довести по вкусу.

10. Выкладываем в соус перцы плотно друг к другу и варим на медленном огне 35-40 минут, пока они не будут мягкими.

11. Для того чтобы перцы в кастрюле стояли ровно, нужно немного срезать в них кончики, но так чтобы не образовалось отверстие.

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