Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

Шапочки из подшампиньонов – это отличная основа для быстрых закусок. Можно положить любую начинку и запечь. Будет вкусно, если использовать много сыра и куриного фарша.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instgaram. Готовятся максимум 10 минут.

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 6 шт.
  • филе – 200 г
  • моцарелла – 200 г
  • сливки 20% – 200 мл.
  • соль, специи

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

1. Из шампиньонов достать ножки и нарезать их.

2. Ножки, филе обжариваем на сковороде до полного испарения жидкости.

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

3. Добавить специи, сливки и моцареллу.

4. Загустить все.

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

5. Шампиньоны выложить в форму.

6. Начинить их нашей сливочной начинкой.

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

7. Отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

8. За 10 минут до конца приготовления достать.

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

9. Посыпать моцареллой.

10. Отправить в духовку еще на 10 минут.

Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут

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