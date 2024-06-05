Чем вкусно нафаршировать шампиньоны: вариант быстрой закуски за 10 минут
Шапочки из подшампиньонов – это отличная основа для быстрых закусок. Можно положить любую начинку и запечь. Будет вкусно, если использовать много сыра и куриного фарша.
Идея приготовления фаршированных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instgaram. Готовятся максимум 10 минут.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 6 шт.
- филе – 200 г
- моцарелла – 200 г
- сливки 20% – 200 мл.
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Из шампиньонов достать ножки и нарезать их.
2. Ножки, филе обжариваем на сковороде до полного испарения жидкости.
3. Добавить специи, сливки и моцареллу.
4. Загустить все.
5. Шампиньоны выложить в форму.
6. Начинить их нашей сливочной начинкой.
7. Отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.
8. За 10 минут до конца приготовления достать.
9. Посыпать моцареллой.
10. Отправить в духовку еще на 10 минут.
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