Шапочки из подшампиньонов – это отличная основа для быстрых закусок. Можно положить любую начинку и запечь. Будет вкусно, если использовать много сыра и куриного фарша.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (naumenko.vitaa) в Instgaram. Готовятся максимум 10 минут.

Ингредиенты:

шампиньоны – 6 шт.

филе – 200 г

моцарелла – 200 г

сливки 20% – 200 мл.

соль, специи

Способ приготовления:

1. Из шампиньонов достать ножки и нарезать их.

2. Ножки, филе обжариваем на сковороде до полного испарения жидкости.

3. Добавить специи, сливки и моцареллу.

4. Загустить все.

5. Шампиньоны выложить в форму.

6. Начинить их нашей сливочной начинкой.

7. Отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

8. За 10 минут до конца приготовления достать.

9. Посыпать моцареллой.

10. Отправить в духовку еще на 10 минут.

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