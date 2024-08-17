Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

Сочную и нежную скумбрию вкусно фаршировать. Для этого вам понадобятся обычные овощи, а также множество пряных специй. Довершит вкус кусочек сыра.

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Идея приготовления вкусной фаршированной скумбрии опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Запекается рыба очень быстро.

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

Ингредиенты:

  • скумбрия – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатный соус – 2 ст.л.
  • специи для рыбы – 1 ч.л.
  • томаты сушеные – 1 ч.л.
  • кориандр – 0,5 ч.л.
  • соль, перец, сахар – по вкусу
  • петрушка – 5 веточек
  • сыр твердый – 50 г
  • масло оливковое
  • масло – 30 г

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

1. Скумбрию почистить от головы, позвоночника и косточек. Хвост оставить.

3. Добавить соль и перец.

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

4. Обжарить нарезанный лук и натертую морковь. Добавить специю для рыбы, кориандр, сушеные томаты, соль, перец, сахар (по желанию) и томатный соус.

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

5. Жарить до прозрачности лука.

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

6. На филе выложить петрушку и овощи. Свернуть и заколоть шпажкой.

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

7. Выложить рыбу в форму для запекания, полить оливковым маслом и добавить масло.

Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту

8. Запекать при температуре 200 градусов в течение 15 минут до золотистого цвета рыбы. Ориентируйтесь по духовке.

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