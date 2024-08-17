Сочную и нежную скумбрию вкусно фаршировать. Для этого вам понадобятся обычные овощи, а также множество пряных специй. Довершит вкус кусочек сыра.

Видео дня

Идея приготовления вкусной фаршированной скумбрии опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Запекается рыба очень быстро.

Ингредиенты:

скумбрия – 3 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатный соус – 2 ст.л.

специи для рыбы – 1 ч.л.

томаты сушеные – 1 ч.л.

кориандр – 0,5 ч.л.

соль, перец, сахар – по вкусу

петрушка – 5 веточек

сыр твердый – 50 г

масло оливковое

масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистить от головы, позвоночника и косточек. Хвост оставить.

3. Добавить соль и перец.

4. Обжарить нарезанный лук и натертую морковь. Добавить специю для рыбы, кориандр, сушеные томаты, соль, перец, сахар (по желанию) и томатный соус.

5. Жарить до прозрачности лука.

6. На филе выложить петрушку и овощи. Свернуть и заколоть шпажкой.

7. Выложить рыбу в форму для запекания, полить оливковым маслом и добавить масло.

8. Запекать при температуре 200 градусов в течение 15 минут до золотистого цвета рыбы. Ориентируйтесь по духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: