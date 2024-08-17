Чем вкусно нафаршировать скумбрию: рыба просто тает во рту
Сочную и нежную скумбрию вкусно фаршировать. Для этого вам понадобятся обычные овощи, а также множество пряных специй. Довершит вкус кусочек сыра.
Идея приготовления вкусной фаршированной скумбрии опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Запекается рыба очень быстро.
Ингредиенты:
- скумбрия – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатный соус – 2 ст.л.
- специи для рыбы – 1 ч.л.
- томаты сушеные – 1 ч.л.
- кориандр – 0,5 ч.л.
- соль, перец, сахар – по вкусу
- петрушка – 5 веточек
- сыр твердый – 50 г
- масло оливковое
- масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистить от головы, позвоночника и косточек. Хвост оставить.
3. Добавить соль и перец.
4. Обжарить нарезанный лук и натертую морковь. Добавить специю для рыбы, кориандр, сушеные томаты, соль, перец, сахар (по желанию) и томатный соус.
5. Жарить до прозрачности лука.
6. На филе выложить петрушку и овощи. Свернуть и заколоть шпажкой.
7. Выложить рыбу в форму для запекания, полить оливковым маслом и добавить масло.
8. Запекать при температуре 200 градусов в течение 15 минут до золотистого цвета рыбы. Ориентируйтесь по духовке.
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