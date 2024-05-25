Чем вкусно нафаршировать утку, чтобы она была сочной: блюдо для всей семьи
Утку очень вкусно запекать целиком. Ее нужно просто нафаршировать правильно. Идеально на этот случай подойдут свежие фрукты.
Идея приготовления сочной запеченной утки в духовке опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub by ilona в Instgaram. Запекается 2 часа.
Ингредиенты:
- утка
- яблоко большое – 1 шт.
- большой апельсин – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- кориандр – 0,5 ч.л.
- корица – 0,5 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Утку хорошо натереть солью, перцем и чесноком. Чем дольше она будет мариноваться – тем лучше. Должно быть минимум 2-3 часа.
2. Апельсин и яблоко почистить и порезать на кусочки.
3. На сковороде растопить сливочное масло, высыпать фрукты и добавить несколько кусочков кожицы апельсина – она принесет хороший аромат.
4. Обжарить фрукты 2-3 минуты, добавить кориандр, корицу и мед.
5. Обжарить еще 3-4 минуты.
6. Нафаршировать утку готовыми фруктами и оставшейся жидкостью.
7. Запекать утку в рукаве при температуре 190 градусов 2 часа.
8. Если она не покрылась хорошей корочкой – можно разрезать рукав и дать еще минут 15 запекаться до корочки.
9. Фрукты из утки выбрасывать не стоит – они тоже получаются очень вкусными.
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