Утку очень вкусно запекать целиком. Ее нужно просто нафаршировать правильно. Идеально на этот случай подойдут свежие фрукты.

Идея приготовления сочной запеченной утки в духовке опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub by ilona в Instgaram. Запекается 2 часа.

Ингредиенты:

утка

яблоко большое – 1 шт.

большой апельсин – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

Видео дня

кориандр – 0,5 ч.л.

корица – 0,5 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Утку хорошо натереть солью, перцем и чесноком. Чем дольше она будет мариноваться – тем лучше. Должно быть минимум 2-3 часа.

2. Апельсин и яблоко почистить и порезать на кусочки.

3. На сковороде растопить сливочное масло, высыпать фрукты и добавить несколько кусочков кожицы апельсина – она принесет хороший аромат.

4. Обжарить фрукты 2-3 минуты, добавить кориандр, корицу и мед.

5. Обжарить еще 3-4 минуты.

6. Нафаршировать утку готовыми фруктами и оставшейся жидкостью.

7. Запекать утку в рукаве при температуре 190 градусов 2 часа.

8. Если она не покрылась хорошей корочкой – можно разрезать рукав и дать еще минут 15 запекаться до корочки.

9. Фрукты из утки выбрасывать не стоит – они тоже получаются очень вкусными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: