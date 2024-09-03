Куриное филе – это очень питательный продукт, который совсем не хочется портить жирным майонезом. Поэтому если вы хотите приготовить салат из такого мяса, лучше остановиться на легкой масляной заправке с зеленью и горчицей.

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Идея приготовления питательного салата с куриным филе без майонеза опубликована на кулинарной странице pan fartuh в Instgaram. Блюдо получается достаточно сытным.

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

для филе: соль, паприка и перцевая смесь.

фасоль – 400 г

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

Ингредиенты для заправки

петрушка

дижонская горчица – 1 ч.л.

чеснок – 1 зубок

масло – 50 мл.

винный или яблочный уксус – 1 ч.л.

соль и черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе посолить и натереть специями.

2. Жарить филе на маленьком огне, можно под крышкой.

3. В миску выложить вареную фасоль (можно консервированную).

4. Нарезать соломкой красный перец, четвертинками колец лук.

5. Когда филе будет теплым, порезать также на соломку.

6. Для заправки нарезать петрушки, раздавить или мелко нарезать чеснок, добавить горчицу, растительное масло, уксус, соль и перец.

7. Заправить салат и подавать.

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