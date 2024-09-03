Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
420
Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

Куриное филе – это очень питательный продукт, который совсем не хочется портить жирным майонезом. Поэтому если вы хотите приготовить салат из такого мяса, лучше остановиться на легкой масляной заправке с зеленью и горчицей.

Видео дня

Идея приготовления питательного салата с куриным филе без майонеза опубликована на кулинарной странице pan fartuh в Instgaram. Блюдо получается достаточно сытным.

Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 200 г
  • для филе: соль, паприка и перцевая смесь.
  • фасоль – 400 г
  • болгарский перец – 1 шт.
  • лук – 1 шт.

Ингредиенты для заправки

  • петрушка
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • чеснок – 1 зубок
  • масло – 50 мл.
  • винный или яблочный уксус – 1 ч.л.
  • соль и черный молотый перец

Способ приготовления:

Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

1. Куриное филе посолить и натереть специями.

2. Жарить филе на маленьком огне, можно под крышкой.

Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

3. В миску выложить вареную фасоль (можно консервированную).

4. Нарезать соломкой красный перец, четвертинками колец лук.

Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

5. Когда филе будет теплым, порезать также на соломку.

6. Для заправки нарезать петрушки, раздавить или мелко нарезать чеснок, добавить горчицу, растительное масло, уксус, соль и перец.

Чем вкусно заправить салат с курицей: не просто майонезом

7. Заправить салат и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты