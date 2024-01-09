Когда приходит сезон вирусов и холодов, каждая мама открывает баночку меда и обязательно дает такой продукт детям вместе с чаем. Считается, что мед обладает мощными антибактериальными свойствами и повышает иммунитет. Но есть в таком продукте и вред.

Редакция FoodOboz расскажет, чем может быть вредоносный мед. Его можно употреблять в ограниченном количестве.

В меде много сахара

Мед способствует резкому повышению уровня сахара в крови. Поэтому допустимая норма – это не больше трех столовых ложек в день. В противном случае, есть риск набора веса, а также нарушение работы поджелудочной железы.

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Мед очень калорийный

В столовой ложке меда содержится более 90 килокалорий. Поэтому если вы следите за питанием и хотите похудеть – не добавляйте мед в свой рацион.

Не давайте мед маленьким детям

Речь идет именно о малышах до года. В меде могут быть возбудители бутилизма, с которыми детский желудок не способен справиться. К тому же продукт является мощным аллергеном.

Не кладите мед в горячие напитки

Мед нужно добавлять только в теплые напитки. Если же жидкость будет горячей – все полезные свойства исчезают и могут образоваться опасные для организма соединения.

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