В сложившихся условиях не все имеют возможность покупать дорогостоящие продукты питания. Но это совсем не проблема, ведь их просто можно заменить такими же – не менее полезными, но бюджетными.

Нутрициолог Ольга Дорош (olhadorosh_) на своей странице в Instagram назвала более дешевую и безопасную альтернативу дорогим продуктам питания.

Мясо – субпродукты (печень, сердечки, желудочки). Их можно печь, тушить, делать паштеты.

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Красная рыба – скумбрия, селедка⁣⁣.

Сибас, дорадо – хек, тилапия, минтай.⁣⁣⠀

Гречка, дикий рис, амарант, киноа – пшено, ячневая и пшеничная каша. Сюда можно отнести бобовые – нут и фасоль.

Кус кус – целая пшеница или пшеничная каша, овсяная крупа/плющенная.

Помидоры, огурцы – квашеные овощи, морковь, свекла, капуста.

Батат – картофель.

Зелень салата, миксы, микрогрин – черемша, зеленый лук.⠀

Оливковое и льняное масло – любое другое масло. ⠀

Чиа – лен.⠀

Авокадо – в этом случае лучше покупать акционный товар и взять не достигшее авокадо. Продукт созреет самостоятельно дома за 4-5 дней. Что касается альтернативы, то подойдут любые другие продукты-жиры.

Рисовая мука – пшеничная цельнозерновая, обычная белая пшеничная.

Ягоды годжи, спирулина, хлорофилл – любые ягоды и зелень. ⠀

Брокколи – обычная или фиолетовая капуста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты следует есть весной.

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