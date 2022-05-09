Чем заменить дорогие продукты питания: дешевая и безопасная альтернатива

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Чем заменить дорогие продукты питания: дешевая и безопасная альтернатива

В сложившихся условиях не все имеют возможность покупать дорогостоящие продукты питания. Но это совсем не проблема, ведь их просто можно заменить такими же – не менее полезными, но бюджетными.

Нутрициолог Ольга Дорош (olhadorosh_) на своей странице в Instagram назвала более дешевую и безопасную альтернативу дорогим продуктам питания.

Чем заменить дорогие продукты питания

Мясо – субпродукты (печень, сердечки, желудочки). Их можно печь, тушить, делать паштеты.

Видео дня

Красная рыба – скумбрия, селедка⁣⁣.

Чем заменить мясо

Сибас, дорадо – хек, тилапия, минтай.⁣⁣⠀

Гречка, дикий рис, амарант, киноа – пшено, ячневая и пшеничная каша. Сюда можно отнести бобовые – нут и фасоль.

Полезная и бюджетная рыба

Кус кус – целая пшеница или пшеничная каша, овсяная крупа/плющенная.

Помидоры, огурцы – квашеные овощи, морковь, свекла, капуста.

Батат – картофель.

Полезные овощи и зелень

Зелень салата, миксы, микрогрин – черемша, зеленый лук.⠀

Оливковое и льняное масло – любое другое масло. ⠀

Какое масло самое полезное

Чиа – лен.⠀

Авокадо – в этом случае лучше покупать акционный товар и взять не достигшее авокадо. Продукт созреет самостоятельно дома за 4-5 дней. Что касается альтернативы, то подойдут любые другие продукты-жиры.

Рисовая мука – пшеничная цельнозерновая, обычная белая пшеничная.

Какая мука наиболее безопасна

Ягоды годжи, спирулина, хлорофилл – любые ягоды и зелень. ⠀

Брокколи – обычная или фиолетовая капуста.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты следует есть весной.

⁣⁣⠀

Сейчас мы готовим

Все рецепты