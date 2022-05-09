Чем заменить дорогие продукты питания: дешевая и безопасная альтернатива
В сложившихся условиях не все имеют возможность покупать дорогостоящие продукты питания. Но это совсем не проблема, ведь их просто можно заменить такими же – не менее полезными, но бюджетными.
Нутрициолог Ольга Дорош (olhadorosh_) на своей странице в Instagram назвала более дешевую и безопасную альтернативу дорогим продуктам питания.
Мясо – субпродукты (печень, сердечки, желудочки). Их можно печь, тушить, делать паштеты.
Красная рыба – скумбрия, селедка.
Сибас, дорадо – хек, тилапия, минтай.⠀
Гречка, дикий рис, амарант, киноа – пшено, ячневая и пшеничная каша. Сюда можно отнести бобовые – нут и фасоль.
Кус кус – целая пшеница или пшеничная каша, овсяная крупа/плющенная.
Помидоры, огурцы – квашеные овощи, морковь, свекла, капуста.
Батат – картофель.
Зелень салата, миксы, микрогрин – черемша, зеленый лук.⠀
Оливковое и льняное масло – любое другое масло. ⠀
Чиа – лен.⠀
Авокадо – в этом случае лучше покупать акционный товар и взять не достигшее авокадо. Продукт созреет самостоятельно дома за 4-5 дней. Что касается альтернативы, то подойдут любые другие продукты-жиры.
Рисовая мука – пшеничная цельнозерновая, обычная белая пшеничная.
Ягоды годжи, спирулина, хлорофилл – любые ягоды и зелень. ⠀
Брокколи – обычная или фиолетовая капуста.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты следует есть весной.
⠀