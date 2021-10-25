Чем заменить дорогое подсолнечное масло: эксперт назвал самые полезные альтернативы. Эксклюзив

В Украине очень часто недобросовестные производители подделывают подсолнечное масло, и к тому же цены на него неоправданно выросли за последние полгода. По прогнозам специалистов стоимость масла может в ближайшее время еще увеличиться с около 70 до 100 грн за литр. И это при том, что уже сейчас, к примеру, в Италии оно стоит почти в три раза меньше, чем в Украине.

В связи с этим, диетолог Борис Скачко в комментарии для FoodOboz рассказал, какими полезными, безопасными и бюджетными маслами можно заменить подсолнечное и стоит ли это делать.

Действительно ли подсолнечное масло вредно для организма и стоит ли от него отказываться?

"Само по себе подсолнечное масло абсолютно не вредное, даже наоборот – это полезный продукт, который нужно употреблять. Опасно даже не употреблять растительные масла к которым как раз относится подсолнечное. Его должно быть в рационе – 30%, иначе может развиваться атеросклероз", – отметил эксперт.

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Можно ли заменить подсолнечное масло каким-то другим, более полезным?

"Из всех масел, которые нам представлены – это пищевые и с лечебным эффектом, можно выделить оливковое. По цене оно практически такое же, как и подсолнечное, но намного полезнее. Оливковое масло бывает рафинированным и нерафинированным. Именно нерафинированное – еxtra virgen используют всегда только в свежем виде. Его добавляют в салаты, в уже готовые закуски, супы, блюда из рыбы и птицы, овощи на гриле. К тому же, в нем много полезных веществ и витаминов А и Е", – отметил диетолог.

На каком оливковом масле можно жарить?

"А вот для жарки лучше подходит именно рафинированное оливковое масло, которое имеет высокую термическую стабильность , поэтому и отлично подойдет для обжаривания на сковороде или на противне, тушения, запекания без вреда для здоровья. В отличие от многих растительных масел, оливковое не расслаивается при нагревании до 220 C и даже может использоваться повторно, если это правильно сделать", – отметил диетолог.

Как приготовить еду на оливковом масле, чтобы она была полезной?

"Первое – правильно подготовьте ингредиенты для жарки, а именно – они должны быть сухими. Второе – оливковым маслом лучше всего смазывать мясо при жарке на барбекю, так оно сохранит сочность. И самое главное – при приготовлении блюд следите, чтобы масло не горело, оно должно быть горячим, но не должно дымиться", – добавил Скачко.

Что происходит все же при жарке с маслами?

"При жарке на сковороде, например, при 200 С все масла превращаются в канцерогены. Для подсолнечного масла предел – это 150 С, для оливкового – 170 С, после жарки они становятся крайне опасными для организма и здоровья в целом. Как только нерафинированное масло нагревается до высокой температуры, полезные свойства теряются, получается полностью бесполезный продукт. Чтобы так не происходило, главное условие – не нагревать его до точки дымления. Этот показатель зависит от исходного продукта, например:

арахисовое масло выдерживает температуру до – 190 С

оливковое "дымится" при нагреве 170-180 С

подсолнечное имеет "точку дымления" около 107 С

Что касается нерафинированных масел – их можно использовать при приготовления соусов, тушении овощей.

Как правильно использовать подсолнечное масло, чтобы оно не стало опасным?

"Нужно помнить, что это масло очень быстро портится, его нельзя долго хранить. Также безусловно нельзя его использовать ни для жарки, ни для запекания. Все масла не для этого, не только подсолнечное. Их можно смело добавлять в салаты, даже в первые блюда – в самом конце добавляйте вместе с зеленью, но не жарьте", – заявил эксперт.

Можно заменить подсолнечное масло, например, льняным, кунжутным?

"Льняное масло было еще 100 лет назад в Украине, как сейчас подсолнечное. Тогда все выращивали лен и делали полезное масло, но, опять-таки, нужно знать, как из полезного масла не сделать вредное. Стоит отметить, что у льняного масла есть одна важная особенность – оно очень хорошо предупреждает развитие атеросклероза и выводит холестерин, а также является источником полезных омега-кислот, которые нужны для сосудов.

Диетолог также отметил, что и кунжутное масло не такое безопасное, как кажется.

"Насчет кунжутного масла, я бы его не советовал системно употреблять, особенно людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, потому что оно может увеличивать вязкость крови и дает ко всему еще и нагрузку на сердце. Оно опасно, так как достаточно всего неделю его принимать, чтобы сильно ухудшить здоровье", – заявил Борис Скачко.

А можно использовать масло черного тмина?

"Есть масса нюансов, которые нужно знать при использовании этого масла, оно также не такое и простое, как кажется. Беременным вообще нужно избегать использования этого масла, так как можно нарушить внутриутробное развитие плода даже. Также можно нарушить и наоборот урегулировать менструальный цикл, но нужно помнить, что это все очень индивидуально", – добавил специалист.

Какое масло вы бы посоветовали употреблять всем?

"Я могу выделить из всех масел – тыквенное, оно очень полезное, его можно употреблять всем, его очень не любят паразиты в кишечнике. Масло их не убивает, а именно вытесняет", – подытожил эксперт.

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