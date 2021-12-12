Чем заменить колбасу в "Оливье": 10 оригинальных альтернатив
Салат "Оливье" – блюдо, без которого тяжело представить Новый год, а также зимние праздники. Готовят его в каждой семье практически одинаково по классическому рецепту. Но если вам уже проелся привычный салат с колбасой, всегда можно ее заменить другим ингредиентом.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 10 ингредиентов, которые можно добавить в "Оливье" вместо колбасы.
Кулинары рекомендуют добавить в салат вместо колбасы:
авокадо
сыр тофу
мясо краба
морепродукты
креветки
куриное мясо
мясо индейки
красная рыба
язык
телятина
"Оливье" с креветками и без овощей по рецепту Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
яйца – 4-5 шт.
креветки (хвосты тигровых креветок) – 300 г
листья салата –200 г
тушки перепелок – 2 шт.
каперсы – 1 ч. л.
молоко –150 мл
оливки без косточек – 100 г
домашний майонез – 100 мл
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите креветки в молоке, доведите до кипения на маленьком огне, после оставьте креветки остывать в молоке.
2. После порежьте их большими кусками.
3. Тушки перепелок поперчите, посолите и запекайте в духовке при 180 С около 25-30 минут.
4. После – разделите мясо от кости и порежьте.
5. Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и крупно порежьте.
6. Хорошо помойте листья салата и обсушите.
7. Порежьте оливки на две части.
8. Смешайте в миске все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
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