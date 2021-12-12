Чем заменить колбасу в "Оливье": 10 оригинальных альтернатив

Салат "Оливье" – блюдо, без которого тяжело представить Новый год, а также зимние праздники. Готовят его в каждой семье практически одинаково по классическому рецепту. Но если вам уже проелся привычный салат с колбасой, всегда можно ее заменить другим ингредиентом.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 10 ингредиентов, которые можно добавить в "Оливье" вместо колбасы.

Кулинары рекомендуют добавить в салат вместо колбасы:

авокадо

сыр тофу

мясо краба

морепродукты

креветки

Видео дня

куриное мясо

мясо индейки

красная рыба

язык

телятина

"Оливье" с креветками и без овощей по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

яйца – 4-5 шт.

креветки (хвосты тигровых креветок) – 300 г

листья салата –200 г

тушки перепелок – 2 шт.

каперсы – 1 ч. л.

молоко –150 мл

оливки без косточек – 100 г

домашний майонез – 100 мл

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите креветки в молоке, доведите до кипения на маленьком огне, после оставьте креветки остывать в молоке.

2. После порежьте их большими кусками.

3. Тушки перепелок поперчите, посолите и запекайте в духовке при 180 С около 25-30 минут.

4. После – разделите мясо от кости и порежьте.

5. Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и крупно порежьте.

6. Хорошо помойте листья салата и обсушите.

7. Порежьте оливки на две части.

8. Смешайте в миске все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

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