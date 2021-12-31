Чем заменить майонез в оливье: рецепт полезного салата, который не навредит фигуре
Салат оливье – универсальное блюдо, без которого трудно представить праздничный стол. Этот салат чрезвычайно сытный, вкусный и может быть даже полезен, если заменить майонез другим полезным соусом.
Рецептом оливье с соусом авокадо поделилась нутрициолог Наталья Кулик. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
цветная капуста – 150 г
батат – 100 г
зеленый горошек – 80 г
яйцо – 3 шт
.отварная индейка или креветки – 100 г
свежий огурец – 1шт.
квашеный огурец – 2 шт.
зеленый лук⠀
Для соуса из авокадо:⠀
авокадо – 1/2
чеснок – 1 зубчик
йогурт – 2 ст. л.
лимонный сок
горчица – 1 ч. л.
соль, перец⠀
Способ приготовления:
1. Цветную капусту разобрать на соцветие, батат порезать на кубики. Отварить в течение 15-20 минут.
2. Яйца и индейку отварить.
3. Креветки, если они заморожены, залить крутым кипятком на 10 минут.
4. Приготовить соус. Все ингредиенты сбить в блендере.
5. Огурцы порезать кубиками.
6. Смешать все ингредиенты и заправить соусом. Добавить специи.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой салат приготовить вместо оливье.