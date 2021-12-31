Чем заменить майонез в оливье: рецепт полезного салата, который не навредит фигуре

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Чем заменить майонез в оливье: рецепт полезного салата, который не навредит фигуре

Салат оливье – универсальное блюдо, без которого трудно представить праздничный стол. Этот салат чрезвычайно сытный, вкусный и может быть даже полезен, если заменить майонез другим полезным соусом.

Рецептом оливье с соусом авокадо поделилась нутрициолог Наталья Кулик. Опубликовано в Instagram.

Оливье с соусом авокадо

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 150 г

  • батат – 100 г

  • зеленый горошек – 80 г

  • яйцо – 3 шт

  • .отварная индейка или креветки – 100 г

  • свежий огурец – 1шт.

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  • квашеный огурец – 2 шт.

  • зеленый лук⠀

Для соуса из авокадо:⠀

  • авокадо – 1/2

  • чеснок – 1 зубчик

  • йогурт – 2 ст. л.

  • лимонный сок

  • горчица – 1 ч. л.

  • соль, перец⠀

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разобрать на соцветие, батат порезать на кубики. Отварить в течение 15-20 минут.

Ингредиенты для салата

2. Яйца и индейку отварить.

3. Креветки, если они заморожены, залить крутым кипятком на 10 минут.

4. Приготовить соус. Все ингредиенты сбить в блендере.

Соус из авокадо

5. Огурцы порезать кубиками.

6. Смешать все ингредиенты и заправить соусом. Добавить специи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой салат приготовить вместо оливье.

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