Чем заменить майонез в оливье: рецепт полезного салата, который не навредит фигуре

Салат оливье – универсальное блюдо, без которого трудно представить праздничный стол. Этот салат чрезвычайно сытный, вкусный и может быть даже полезен, если заменить майонез другим полезным соусом.

Рецептом оливье с соусом авокадо поделилась нутрициолог Наталья Кулик. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста – 150 г

батат – 100 г

зеленый горошек – 80 г

яйцо – 3 шт

.отварная индейка или креветки – 100 г

свежий огурец – 1шт.

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квашеный огурец – 2 шт.

зеленый лук⠀

Для соуса из авокадо:⠀

авокадо – 1/2

чеснок – 1 зубчик

йогурт – 2 ст. л.

лимонный сок

горчица – 1 ч. л.

соль, перец⠀

Способ приготовления:

1. Цветную капусту разобрать на соцветие, батат порезать на кубики. Отварить в течение 15-20 минут.

2. Яйца и индейку отварить.

3. Креветки, если они заморожены, залить крутым кипятком на 10 минут.

4. Приготовить соус. Все ингредиенты сбить в блендере.

5. Огурцы порезать кубиками.

6. Смешать все ингредиенты и заправить соусом. Добавить специи.

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