Чем заменить масло в котлете по-киевски: неожиданная технология
Котлета по-киевски – это культовое украинское блюдо, которое готовят по всему миру. Сверху изделие имеет хрустящую и золотистую корочку, а внутри, при разрезе, растекается нежное сливочное масло. И, конечно же, как и со всеми гастрономическими шедеврами, без интерпретаций не обойтись.
Идея приготовления котлеты по-киевски с копченой моцареллой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Мясо становится очень нежным, обладает приятным вкусом и ароматом.
Ингредиенты:
- копченая моцарелла мини – 1 пачка
- фарш – 500 г
- яйцо – 1 шт
- чеснок – 2 зубчика
- лук – 1 шт
- батон – 2 ломтика + молоко для замачивания
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Батон рвем на кусочки и замачиваем в молоке.
2. Отжимаем и добавляем в фарш.
3. Сюда же натираем лук и чеснок, добавляем яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем.
4. Копченую моцареллу нарезаем пополам.
5. Из горсти фарша формируем блин, внутрь кладем кусочек моцареллы и скрепляем края блина, формируя котлету.
6. Обваливаем в панировочных сухарях и жарим на разогретой с маслом сковороде по бокам до золотистой корочки.
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