Котлета по-киевски – это культовое украинское блюдо, которое готовят по всему миру. Сверху изделие имеет хрустящую и золотистую корочку, а внутри, при разрезе, растекается нежное сливочное масло. И, конечно же, как и со всеми гастрономическими шедеврами, без интерпретаций не обойтись.

Идея приготовления котлеты по-киевски с копченой моцареллой опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Мясо становится очень нежным, обладает приятным вкусом и ароматом.

Ингредиенты:

копченая моцарелла мини – 1 пачка

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фарш – 500 г

яйцо – 1 шт

чеснок – 2 зубчика

лук – 1 шт

батон – 2 ломтика + молоко для замачивания

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Батон рвем на кусочки и замачиваем в молоке.

2. Отжимаем и добавляем в фарш.

3. Сюда же натираем лук и чеснок, добавляем яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем.

4. Копченую моцареллу нарезаем пополам.

5. Из горсти фарша формируем блин, внутрь кладем кусочек моцареллы и скрепляем края блина, формируя котлету.

6. Обваливаем в панировочных сухарях и жарим на разогретой с маслом сковороде по бокам до золотистой корочки.

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