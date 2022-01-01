Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто было мягким и воздушным: простой лайфхак

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто было мягким и воздушным: простой лайфхак

Сладкие пончики – блюдо, которое очень любят малыши. Их часто готовят на уютные семейные праздники к чаю и на гостинец. В тесто по традиционному рецепту обычно добавляют молоко. Но чтобы структура получилась пышной и нежной, этот ингредиент следует заменить.

По технологии от plushki_i в тесто вместо молока добавляют сгущенку. Идея опубликована на странице в Instagram.

Рецепт пончиков на сгущенке

Ингредиенты:

  • сгущенное молоко

  • соль

  • яйца

  • сода

  • мука

Сгущенка для теста
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Способ приготовления:

1. Смешать банку сгущенки, щепотку соли, 2 яйца, соду на кончике ножа и муку.

2. Муки нужно столько, чтобы тесто было плотным, но не забитым.

3. Раскатать шарики среднего размера.

4. Обжарить на растительном масле.

Формирование пончиков

Для таких пончиков можно приготовить вкусную шоколадно-ореховую начинку. Идея от

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 3 стакана

  • какаo – 2 ст.л

  • мука – 4 ст.л

  • ванилин или ванильный сахар – щепотка

  • фундук – 1 стакан

  • сливочное масло – 1 ч.л

  • молоко – 2 стакана

Способ приготовления:

1. Яйца хорошо растереть с сахаром, добавить муку, какао, тертые орехи и сливочное масло, ванилин.

2. Все тщательно перемешать.

Домашняя нутелла для начинки

3. Влить молоко, сделать массу однородной.

4. Всю получившуюся смесь поставить на небольшой огонь, проварить до загустения.

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