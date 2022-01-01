Чем заменить молоко в пончиках, чтобы тесто было мягким и воздушным: простой лайфхак
Сладкие пончики – блюдо, которое очень любят малыши. Их часто готовят на уютные семейные праздники к чаю и на гостинец. В тесто по традиционному рецепту обычно добавляют молоко. Но чтобы структура получилась пышной и нежной, этот ингредиент следует заменить.
По технологии от plushki_i в тесто вместо молока добавляют сгущенку. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
сгущенное молоко
соль
яйца
сода
мука
Способ приготовления:
1. Смешать банку сгущенки, щепотку соли, 2 яйца, соду на кончике ножа и муку.
2. Муки нужно столько, чтобы тесто было плотным, но не забитым.
3. Раскатать шарики среднего размера.
4. Обжарить на растительном масле.
Для таких пончиков можно приготовить вкусную шоколадно-ореховую начинку. Идея от
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
сахар – 3 стакана
какаo – 2 ст.л
мука – 4 ст.л
ванилин или ванильный сахар – щепотка
фундук – 1 стакан
сливочное масло – 1 ч.л
молоко – 2 стакана
Способ приготовления:
1. Яйца хорошо растереть с сахаром, добавить муку, какао, тертые орехи и сливочное масло, ванилин.
2. Все тщательно перемешать.
3. Влить молоко, сделать массу однородной.
4. Всю получившуюся смесь поставить на небольшой огонь, проварить до загустения.
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