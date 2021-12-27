Чем заменить муку в блинах, чтобы блюдо было низкокалорийным: простой способ

Такая идея идеально подойдет для тех, кто заботится о своей фигуре, но никак не может отказаться от такого вкусного блюда, как блины. Для того чтобы сделать их менее калорийными, следует не использовать муку. Ее можно заменить одним простым ингредиентом.

По рецепту на странице hatalia1805pp в Instagram обычную муку можно заменить кукурузным крахмалом.

Ингредиенты:

кефир 1% – 120 мл

яйцо – 1 шт

кукурузный крахмал – 60 г

заменитель сахара – по вкусу

разрыхлитель

соль – щепотка

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Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты до однородной консистенции.

2. Выпекать на хорошо разогретой антипригарной сковороде. Можно смазать небольшим количеством масла, используя кисточку.

3. Подавать с любимыми фруктами, соусами, начинками.

Но если вы все же предпочитаете блинчики с мукой, но сделать их идеальными не получается, стоит воспользоваться универсальной формулой "3 стакана".

Идея опубликована на странице kulinar.home в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 1 ст. л

соль – 1 ч. л.

масло – 40 мл

молоко – 1 стакан

кипяток – 1 стакан

мука – 1 стакан

Способ приготовления:

1. В чашу для миксера разбить яйца, сразу засыпать сахар и соль, влить растительное масло.

2. Миксером взбить смесь до пышности.

3. В процессе за один раз влить кипяток и холодное молоко.

4. Высыпать муку, все хорошо размешать.

5. Хорошо прогреть сковороду для блинов, влить немного растительного масла.

6. Жарить с каждой стороны по 1 минуте.

7. Подавать с вареньем, медом, джемом или нафаршировать соленой начинкой.

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