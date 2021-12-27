Чем заменить муку в блинах, чтобы блюдо было низкокалорийным: простой способ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Чем заменить муку в блинах, чтобы блюдо было низкокалорийным: простой способ

Такая идея идеально подойдет для тех, кто заботится о своей фигуре, но никак не может отказаться от такого вкусного блюда, как блины. Для того чтобы сделать их менее калорийными, следует не использовать муку. Ее можно заменить одним простым ингредиентом.

По рецепту на странице hatalia1805pp в Instagram обычную муку можно заменить кукурузным крахмалом.

Рецепт блинов без муки

Ингредиенты:

  • кефир 1% – 120 мл

  • яйцо – 1 шт

  • кукурузный крахмал – 60 г

  • заменитель сахара – по вкусу

  • разрыхлитель

  • соль – щепотка

Подача блинов без муки
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Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты до однородной консистенции.

2. Выпекать на хорошо разогретой антипригарной сковороде. Можно смазать небольшим количеством масла, используя кисточку.

Технология приготовления блинов

3. Подавать с любимыми фруктами, соусами, начинками.

Но если вы все же предпочитаете блинчики с мукой, но сделать их идеальными не получается, стоит воспользоваться универсальной формулой "3 стакана".

Идея опубликована на странице kulinar.home в Instagram.

Технология приготовления теста на блины

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 1 ст. л

  • соль – 1 ч. л.

  • масло – 40 мл

  • молоко – 1 стакан

Жарение блинов

  • кипяток – 1 стакан

  • мука – 1 стакан

Стакан молока для теста

Способ приготовления:

1. В чашу для миксера разбить яйца, сразу засыпать сахар и соль, влить растительное масло.

2. Миксером взбить смесь до пышности.

3. В процессе за один раз влить кипяток и холодное молоко.

4. Высыпать муку, все хорошо размешать.

Идеальные ажурные блины, которые не рвутся

5. Хорошо прогреть сковороду для блинов, влить немного растительного масла.

6. Жарить с каждой стороны по 1 минуте.

Блинчики с разнообразными начинками

7. Подавать с вареньем, медом, джемом или нафаршировать соленой начинкой.

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