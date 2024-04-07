Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее
Пицца – это не всегда мучное и калорийное блюдо. Главное – выбрать правильное основание. Обычную пшеничную муку можно заменить другой очень простой и полезный ингредиент.
Идея приготовления пиццы без муки опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna_dopomoha в Instagram. Основание можно сделать из чечевицы.
Ингредиенты для основания:
- чечевица – 200 г
- вода – 100 мл.
- соль (1/2 ч ложки) и специи
Ингредиенты для начинки:
- домашний майонез/сметана – 3 ст.л.
- греческий/густой йогурт – 2 ст.л.
- отварное куриное филе – 1/2 шт.
- консервированный ананас – 4 шт (кольцо)
- консервированная кукуруза (без сахара) – 3-4 ст.л.
- зелень
- сыр
Способ приготовления:
1. Замочить чечевицу в большом количестве воды минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
2. Слить остатки воды и залить свежую.
3. Разогреть духовку при температуре 190 градусов.
4. К чечевице добавить соль и специи.
5. Взбить блендером до однородности.
6. На противень, застеленный пергаментом (или на силиконовый коврик) вылить массу и распределить в виде пиццы.
7. Отправить в разогретую духовку.
8. Выпекать основание 10-15 минут.
9. Достать основание, полить соусом из йогурта и майонеза (сметаны/йогурта), выложить начинку, посыпать сыром.
10. Отправить в духовку еще на 5 минут.
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