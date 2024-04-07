Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

Пицца – это не всегда мучное и калорийное блюдо. Главное – выбрать правильное основание. Обычную пшеничную муку можно заменить другой очень простой и полезный ингредиент.

Идея приготовления пиццы без муки опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna_dopomoha в Instagram. Основание можно сделать из чечевицы.

Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

Ингредиенты для основания:

  • чечевица – 200 г
  • вода – 100 мл.
  • соль (1/2 ч ложки) и специи
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Ингредиенты для начинки:

  • домашний майонез/сметана – 3 ст.л.
  • греческий/густой йогурт – 2 ст.л.
  • отварное куриное филе – 1/2 шт.
  • консервированный ананас – 4 шт (кольцо)
  • консервированная кукуруза (без сахара) – 3-4 ст.л.
  • зелень
  • сыр

Способ приготовления:

Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

1. Замочить чечевицу в большом количестве воды минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

2. Слить остатки воды и залить свежую.

3. Разогреть духовку при температуре 190 градусов.

Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

4. К чечевице добавить соль и специи.

5. Взбить блендером до однородности.

Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

6. На противень, застеленный пергаментом (или на силиконовый коврик) вылить массу и распределить в виде пиццы.

7. Отправить в разогретую духовку.

Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

8. Выпекать основание 10-15 минут.

9. Достать основание, полить соусом из йогурта и майонеза (сметаны/йогурта), выложить начинку, посыпать сыром.

Чем заменить муку в домашней пицце: блюдо получится гораздо полезнее

10. Отправить в духовку еще на 5 минут.

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