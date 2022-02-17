Чем заменить муку в рыбных котлетах: неожиданный ингредиент
Для того, чтобы рыбные котлеты держали форму, в них обычно добавляют муку. Но таким образом теряется польза продукта и масса получается очень забитой, а также достаточно калорийной. Поэтому следует использовать другой ингредиент. С ним блюдо получится не менее вкусным и очень питательным.
Идея приготовления опубликована на странице Ольги Гарбовской (oharbo) в Instagram. Согласно этому рецепту вместо муки добавляется обычная овсянка.
Ингредиенты:
готовая овсянка – 3 ст.л
рыба – 150-200 г
яйца – 1 шт
зеленый лук
перец чили
соль и перец
кокосовая мука для панировки – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Из любой избранной рыбы приготовить фарш.
2. Замешайте массу для котлет.
3. Сформировать шарики нужного размера.
4. Запанировать в кокосовой муке.
5. Жарить с двух сторон до готовности.
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