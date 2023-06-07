Мука – это неотъемлемый ингредиент для любой выпечки. Но именно этот компонент делает блюдо очень калорийным. Поэтому если вы заботитесь о своей фигуре – лучше его замените.

Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить традиционную пшеничную муку. Существует 10 вариантов.

Кокосовая мука

Кокос очень положительно влияет на организм. Этот продукт используется для приготовления растительного молока и масла. И, конечно, муки. Оно без глютена, содержит много клетчатки, которая необходима для пищеварения и может помочь поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Кроме того, оно содержит больше белка, чем классическая мука.

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Как заменить: замените 1/4 чашки (28 граммов) кокосовой муки на 1 стакан (120 граммов) классической муки. Вам также нужно будет увеличить количество жидкости в вашем рецепте, поскольку кокосовая мука впитывает больше воды.

Миндальная мука

Миндальная мука любима для тех, кто придерживается безглютеновой и беззерновой диет. Она очень питательная и ее можно использовать разными способами на кухне. В частности, как универсальный заменитель муки. Миндальная мука имеет высокое содержание полезных жиров и гораздо меньше углеводов, чем классическая мука. Кроме того, это отличный источник нескольких витаминов и минералов. В том числе витамина Е и магния.

Как заменить: 1 стакан классической муки – это 3/4 стакана (84 грамма) миндальной муки.

Мука из нута

Нутовая мука — также известная как граммовая мука из бобов гарбанзо. Оно обладает ореховым вкусом и является основным продуктом индийской и карибской кухни. Эта мука на основе бобов также содержит высокое содержание растительного белка и минералов, таких как железо и фолиевая кислота. Кроме того, он естественно не содержит глютен.

Как заменить: 1 стакан обычной муки – это 3/4 стакана нутовой муки. Вы также можете смешивать его с другой безглютеновой мукой для замены 1:1.

Безглютеновые мучные смеси

Простейшей безглютеновой смесью для обычной муки является мучная смесь без глютена. Смеси безглютеновой муки часто содержат муку из коричневого риса, а также муку из тапиоки. Они также могут содержать такие ингредиенты, как ксантановая камедь, чтобы имитировать текстуру классической муки.

Как заменить: замените обычную муку безглютеновой смесью в соотношении 1:1.

Цельнозерновая мука

Если вы ищете универсальную муку с содержанием питательных веществ – цельнозерновая мука станет хорошим вариантом. Цельнозерновая мука также содержит больше белка. Вместе эти питательные вещества помогают поддерживать ощущение сытости, поэтому хлебобулочные изделия, изготовленные из цельнозерновой муки, могут быть немного сытнее, чем изготавливаемые из классической. Как заменить: 113 г цельнозерновой муки – это 120 классической муки.

Рисовая мука

Рисовая мука – это популярная мука без глютена, которую можно использовать вместо классической. Вы можете купить коричневую или белую рисовую муку. Но мука из коричневого риса имеет ореховый вкус, который отлично подходит для выпечки.

Гречневая мука

Оно достаточно питательное, является хорошим источником клетчатки и минералов, таких как железо и калий. Гречневая мука немного горьковатая, что может влиять на вкус блюда. Кроме того, оно не содержит глютена, поэтому не сделает массу для выпечки эластичной.

Мука киноа

Мука киноа не содержит глютена и имеет ореховый вкус. Мука киноа является хорошим источником витаминов и минералов, таких как фолат, магний, железо и цинк. Оно также содержит белки и клетчатку.

Как заменить: половина стакана муки из киноа – это целый стакан обычной муки.

Маниочная мука

Маниоковая мука изготавливается из маниоки – овоща, который происходит из Южной Америки. Мука маниоки не содержит глютена. Оно обладает нейтральным вкусом и состоит только из углеводов, не содержит жира или белка.

Как заменить: мука из маниоки используется в пропорции 1:1 (по весу).

Ржаная мука

Ржаная мука является отличным заменителем классической муки. Она имеет большое количество клетчатки и белка. Содержит меньше глютена, чем универсальный, содержит больше влаги. Благодаря этому мука идеально подходит для приготовления хлеба и соленой выпечки.

Как заменить: 1 стакан (120 граммов) классической муки – это 1 стакан + 2 столовых ложки (136 граммов) ржаной муки.