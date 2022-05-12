Чем заменить мясо в окрошке: бюджетный рецепт на минеральной воде

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Чем заменить мясо в окрошке: бюджетный рецепт на минеральной воде

Окрошка – это холодное первое блюдо, которое готовят на основе уже готовых продуктов, дополняя свежими овощами. А также заправкоййогуртом, сметаной, квасом или минеральной водой. Один из важных ингредиентов блюда – колбаса или мясо. Но если таковых нет под рукой, то их без проблем можно заменить рыбой.

Диетолог Ольга Усенко (usenochka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом окрошки с рыбой на минеральной воде.

Рецепт окрошки с рыбой на минеральной воде

Ингредиенты:

  • картофель отварной – 2 шт

  • огурцы – 2 шт

  • редис – 200 г

  • рыба слабосоленая – 200 г

  • минеральная вода – 1 л

  • яйца – 3-4 шт

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Ингредиенты для бюджетной окрошки

  • йогурт – 400 мл (лучше подойдет веганский или без лактозы)

  • горчица – 1 ч. л.

  • сок лимона

  • зелень

  • соль

Способ приготовления:

1. Овощи, яйца и рыбу нарезать кубиками.

2. Зелень измельчить.

Окрошка с рыбой

3. Смешать все подготовленные ингредиенты.

4. Добавить йогурт и залить водой или предварительно смешать йогурт с водой и налить уже готовую заправку.

Окрошка без мяса на минеральной воде

5. Добавить специи, лимонный сок и горчицу.

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