Окрошка – это холодное первое блюдо, которое готовят на основе уже готовых продуктов, дополняя свежими овощами. А также заправкой – йогуртом, сметаной, квасом или минеральной водой. Один из важных ингредиентов блюда – колбаса или мясо. Но если таковых нет под рукой, то их без проблем можно заменить рыбой.

Диетолог Ольга Усенко (usenochka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом окрошки с рыбой на минеральной воде.

Ингредиенты:

картофель отварной – 2 шт

огурцы – 2 шт

редис – 200 г

рыба слабосоленая – 200 г

минеральная вода – 1 л

яйца – 3-4 шт

Видео дня

йогурт – 400 мл (лучше подойдет веганский или без лактозы)

горчица – 1 ч. л.

сок лимона

зелень

соль

Способ приготовления:

1. Овощи, яйца и рыбу нарезать кубиками.

2. Зелень измельчить.

3. Смешать все подготовленные ингредиенты.

4. Добавить йогурт и залить водой или предварительно смешать йогурт с водой и налить уже готовую заправку.

5. Добавить специи, лимонный сок и горчицу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: