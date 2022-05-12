Чем заменить мясо в окрошке: бюджетный рецепт на минеральной воде
Окрошка – это холодное первое блюдо, которое готовят на основе уже готовых продуктов, дополняя свежими овощами. А также заправкой – йогуртом, сметаной, квасом или минеральной водой. Один из важных ингредиентов блюда – колбаса или мясо. Но если таковых нет под рукой, то их без проблем можно заменить рыбой.
Диетолог Ольга Усенко (usenochka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом окрошки с рыбой на минеральной воде.
Ингредиенты:
картофель отварной – 2 шт
огурцы – 2 шт
редис – 200 г
рыба слабосоленая – 200 г
минеральная вода – 1 л
яйца – 3-4 шт
йогурт – 400 мл (лучше подойдет веганский или без лактозы)
горчица – 1 ч. л.
сок лимона
зелень
соль
Способ приготовления:
1. Овощи, яйца и рыбу нарезать кубиками.
2. Зелень измельчить.
3. Смешать все подготовленные ингредиенты.
4. Добавить йогурт и залить водой или предварительно смешать йогурт с водой и налить уже готовую заправку.
5. Добавить специи, лимонный сок и горчицу.
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