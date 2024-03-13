Чем заменить сельдь в "Шубе": топ-5 полезных альтернатив

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя 'Шуба'

Салат "Шуба" – одно из самых простых, бюджетных и сытных салатов, который в классическом варианте готовится с сельдью. Но, ее очень легко можно заменить красной рыбой, консервированным тунцом, красной икрой, запеченной скумбрией. Для яркого вкуса можно еще добавлять каперсы, анчоусы, оливки и даже свежие тертые яблоки. 

Домашняя ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, которую смело можно заменить сардиной в масле. 

Рецепт ''Шубы''
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Ингредиенты: 

  • картофель – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сардина 
  • лук – 1/3 часть
  • яйцо – 1 шт.
  • свекла – 1 шт.
  • майонез
  • специи

Способ приготовления: 

1. Отварите морковь и картофель, натрите. 

Вареные овощи

2. Из сардины слейте жидкость, разомните вилкой. 

Сардина с луком

3. Соберите салат слоями: сначала натертый картофель, затем смазываем майонезом. Следующий слой сардины, затем мелко нарезанный лук, снова майонез, слой натертой моркови, майонез и слой свеклы, сверху майонез и сверху украсьте зеленью. 

Готовый салат

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