Салат "Шуба" – одно из самых простых, бюджетных и сытных салатов, который в классическом варианте готовится с сельдью. Но, ее очень легко можно заменить красной рыбой, консервированным тунцом, красной икрой, запеченной скумбрией. Для яркого вкуса можно еще добавлять каперсы, анчоусы, оливки и даже свежие тертые яблоки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, которую смело можно заменить сардиной в масле.

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Ингредиенты:

картофель – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сардина

лук – 1/3 часть

яйцо – 1 шт.

свекла – 1 шт.

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Отварите морковь и картофель, натрите.

2. Из сардины слейте жидкость, разомните вилкой.

3. Соберите салат слоями: сначала натертый картофель, затем смазываем майонезом. Следующий слой сардины, затем мелко нарезанный лук, снова майонез, слой натертой моркови, майонез и слой свеклы, сверху майонез и сверху украсьте зеленью.

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