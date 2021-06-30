Чем заменить шоколад: 5 полезных сладостей

Шоколад – полезный продукт, если употреблять его в меру и если он черный. Если же вы решили полностью отказаться от вредных сладостей, всегда есть прекрасная альтернатива – натуральное домашнее клубничное мороженое, пироги без муки и сахара и джемы.

Редакция FoodOboz предлагает вам 5 полезных сладостей, которые точно не навредят вашему организму и весу, а по вкусу будут не хуже, чем шоколад, а самое главное – их можно легко приготовить дома.

1. Мармелад

Это отличная альтернатива молочному шоколаду и пирогам.

Домашний фруктовый мармелад

Домашний апельсиновый мармелад

Ингредиенты:

любой свежевыжатый сок на ваш вкус – 400 мл

стевия – 1 г

агар-агар – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Выдавите сок, залейте 300 мл в агар-агар и оставьте так на 30 минут. По истечению времени добавьте оставшееся 100 мл сока в эту смесь и стевию, поставьте на огонь, доведите до кипения. После – в кипящую смесь добавьте агар-агар и проварите 5 минут. Готовый мармелад вылейте в формы, остудите и отправьте в холодильник на пару часов.

Перед подачей мармелад можно украсить свежими ягодами.

2. Сухофрукты и цукаты

Домашние цукаты, сухофрукты и орехи

Это не только вкусная альтернатива шоколаду и сладостям, но еще и очень полезная и бюджетная. Приготовить их очень просто, достаточно порезать и правильно высушить фрукты и ягоды либо же можно просто купить качественные в магазине.

3. Домашнее мороженое

Домашнее мороженое. Источник: pixabay.com

Вкусное летнее угощение, которое готовится буквально за считаные минуты, а самое главное – вы можете самостоятельно контролировать все ингредиенты и быть полностью уверены в его безопасности.

4. Овсяные батончики

Овсяные домашние батончики. Источник: pixabay.com

Они могут быть прекрасным вариантом перекуса, от которого вы точно не наберете лишний вес. А если к ним добавить ягоды, орехи и семечки – станут вкуснейшим дополнением к травяному чаю, холодным напиткам и кофе.

5. Соки

Апельсиновый сок. Источник: pixabay.com

Самая простая альтернатива сладостям – свежевыжатые соки из любых ваших любимых фруктов, которые можно приготовить всего лишь за 1-2 минуты. К тому же – они очень полезны.

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