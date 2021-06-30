Чем заменить шоколад: 5 полезных сладостей

Шоколад – полезный продукт, если употреблять его в меру и если он черный. Если же вы решили полностью отказаться от вредных сладостей, всегда есть прекрасная альтернатива – натуральное домашнее клубничное мороженое, пироги без муки и сахара и джемы.
Редакция FoodOboz предлагает вам 5 полезных сладостей, которые точно не навредят вашему организму и весу, а по вкусу будут не хуже, чем шоколад, а самое главное – их можно легко приготовить дома.
1. Мармелад
Это отличная альтернатива молочному шоколаду и пирогам.
Домашний фруктовый мармелад
Ингредиенты:
любой свежевыжатый сок на ваш вкус – 400 мл
стевия – 1 г
агар-агар – 2 ч. л.
Способ приготовления:
Выдавите сок, залейте 300 мл в агар-агар и оставьте так на 30 минут.
По истечению времени добавьте оставшееся 100 мл сока в эту смесь и стевию, поставьте на огонь, доведите до кипения.
После – в кипящую смесь добавьте агар-агар и проварите 5 минут.
Готовый мармелад вылейте в формы, остудите и отправьте в холодильник на пару часов.
Перед подачей мармелад можно украсить свежими ягодами.
2. Сухофрукты и цукаты
Это не только вкусная альтернатива шоколаду и сладостям, но еще и очень полезная и бюджетная. Приготовить их очень просто, достаточно порезать и правильно высушить фрукты и ягоды либо же можно просто купить качественные в магазине.
3. Домашнее мороженое
Вкусное летнее угощение, которое готовится буквально за считаные минуты, а самое главное – вы можете самостоятельно контролировать все ингредиенты и быть полностью уверены в его безопасности.
4. Овсяные батончики
Они могут быть прекрасным вариантом перекуса, от которого вы точно не наберете лишний вес. А если к ним добавить ягоды, орехи и семечки – станут вкуснейшим дополнением к травяному чаю, холодным напиткам и кофе.
5. Соки
Самая простая альтернатива сладостям – свежевыжатые соки из любых ваших любимых фруктов, которые можно приготовить всего лишь за 1-2 минуты. К тому же – они очень полезны.
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