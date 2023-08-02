Лучший консервант, используемый для приготовления овощей и фруктов на зиму – это уксус. С ним продукты очень хорошо хранятся. Но следует помнить, что уксус не очень хорошо влияет на организм. Поэтому, если мы говорим о приготовлении огурцов на зиму – такой компонент можно заменить.

Идея приготовления огурцов на зиму без уксуса опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Вместо традиционного консерванта сюда добавляют лимонную кислоту.

Пропорции на три литровых банка:

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1,5-2 кг огурцов

листья хрена, смородины, вишни, укроп

черный, ароматный перец

лавровые листья

чеснок

Ингредиенты для маринада:

2 ст.л. соли

5 ст.л. сахара

1,5 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Огурцы обязательно замочить в холодной воде на 2-3 часа, затем хорошо вымыть.

2. На дно чистых банок выложить зелень, специи, чеснок.

3. Заполнить банки плотно огурцами.

4. Залить крутым кипятком, прикрыть крышками и оставить на 15 минут.

5. Слить воду в кастрюлю, довести до кипения и снова залить огурцы. Оставить на 15 минут.

6. Затем в кастрюлю добавить сахар и соль.

7. Слить всю воду из огурцов.

8. Поставить на огонь, довести до кипения.

9. Огонь убавить, добавить лимонную кислоту.

Несколько нюансов по приготовлению огурцов:

1. Важно убавить огонь, при добавлении кислоты, может подняться пена и маринад бежит на плиту.

2. Важно, чтобы лимонная кислота была свежа. Обязательно проверьте дату изготовления.

3. Разлить маринад в банки, герметично закрыть.

4. Готовые банки поставить крышкой вниз и закутать в одеяло до полного остывания.

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