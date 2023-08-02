Чем заменить уксус при консервировании огурцов: очень простой компонент
Лучший консервант, используемый для приготовления овощей и фруктов на зиму – это уксус. С ним продукты очень хорошо хранятся. Но следует помнить, что уксус не очень хорошо влияет на организм. Поэтому, если мы говорим о приготовлении огурцов на зиму – такой компонент можно заменить.
Идея приготовления огурцов на зиму без уксуса опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Вместо традиционного консерванта сюда добавляют лимонную кислоту.
Пропорции на три литровых банка:
- 1,5-2 кг огурцов
- листья хрена, смородины, вишни, укроп
- черный, ароматный перец
- лавровые листья
- чеснок
Ингредиенты для маринада:
- 2 ст.л. соли
- 5 ст.л. сахара
- 1,5 ч.л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Огурцы обязательно замочить в холодной воде на 2-3 часа, затем хорошо вымыть.
2. На дно чистых банок выложить зелень, специи, чеснок.
3. Заполнить банки плотно огурцами.
4. Залить крутым кипятком, прикрыть крышками и оставить на 15 минут.
5. Слить воду в кастрюлю, довести до кипения и снова залить огурцы. Оставить на 15 минут.
6. Затем в кастрюлю добавить сахар и соль.
7. Слить всю воду из огурцов.
8. Поставить на огонь, довести до кипения.
9. Огонь убавить, добавить лимонную кислоту.
Несколько нюансов по приготовлению огурцов:
1. Важно убавить огонь, при добавлении кислоты, может подняться пена и маринад бежит на плиту.
2. Важно, чтобы лимонная кислота была свежа. Обязательно проверьте дату изготовления.
3. Разлить маринад в банки, герметично закрыть.
4. Готовые банки поставить крышкой вниз и закутать в одеяло до полного остывания.
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