Как вкусно приготовить овощное пюре, которое можно есть на ночь: 3 варианта

Если ваш ребенок до сих пор отказывается есть полезные овощи, всегда можно пойти на разные хитрости, например, сделать из них пюре, добавить в котлеты или суп.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале секретами приготовления вкусного овощного пюре и 3 рецептами, которое точно будут есть дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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1. Пюре с брокколи

Ингредиенты:

Картофель – 250 г

Брокколи – 250 г

Сливочное масло – 10 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите картофель, хорошо разомните и протрите через сито, чтобы не было комков, добавьте масло. Брокколи отварите или приготовьте на пару до готовности и взбейте в блендере до однородности. Смешайте картофельное пюре и пюре из брокколи, все хорошо вымешайте.

2. Пюре с цветной капустой

Ингредиенты:

Картофель – 250 г

Цветная капуста – 250 г

Сливочное масло – 10 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель отварите, разомните и перетрите через сито. Цветную капусту взбейте в блендере до однородности и смешайте эти два пюре, добавьте масло, перемешайте.

3. Пюре с тыквой

Ингредиенты:

Тыква – 350 г

Лук порей – 150 г

Сливочное масло – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Тимьян – 1 веточка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте тыкву, поместите на противень и отправьте в духовку запекаться при 200 С до готовности. Лук-порей порежьте и пожарьте на оливковом масле, добавьте тимьян и измельченный чеснок. Переложите его без тимьяна в блендер, добавьте тыкву и перебейте до однородности.

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