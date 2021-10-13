Как вкусно приготовить овощное пюре, которое можно есть на ночь: 3 варианта
Если ваш ребенок до сих пор отказывается есть полезные овощи, всегда можно пойти на разные хитрости, например, сделать из них пюре, добавить в котлеты или суп.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале секретами приготовления вкусного овощного пюре и 3 рецептами, которое точно будут есть дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
1. Пюре с брокколи
Ингредиенты:
Картофель – 250 г
Брокколи – 250 г
Сливочное масло – 10 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите картофель, хорошо разомните и протрите через сито, чтобы не было комков, добавьте масло.
Брокколи отварите или приготовьте на пару до готовности и взбейте в блендере до однородности.
Смешайте картофельное пюре и пюре из брокколи, все хорошо вымешайте.
2. Пюре с цветной капустой
Ингредиенты:
Картофель – 250 г
Цветная капуста – 250 г
Сливочное масло – 10 г
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Картофель отварите, разомните и перетрите через сито.
Цветную капусту взбейте в блендере до однородности и смешайте эти два пюре, добавьте масло, перемешайте.
3. Пюре с тыквой
Ингредиенты:
Тыква – 350 г
Лук порей – 150 г
Сливочное масло – 1 ст. л.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Чеснок – 1 зуб.
Тимьян – 1 веточка
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте тыкву, поместите на противень и отправьте в духовку запекаться при 200 С до готовности.
Лук-порей порежьте и пожарьте на оливковом масле, добавьте тимьян и измельченный чеснок.
Переложите его без тимьяна в блендер, добавьте тыкву и перебейте до однородности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: