Как вкусно приготовить овощное пюре, которое можно есть на ночь: 3 варианта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,8 т.
Овощное пюре

Если ваш ребенок до сих пор отказывается есть полезные овощи, всегда можно пойти на разные хитрости, например, сделать из них пюре, добавить в котлеты или суп.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале секретами приготовления вкусного овощного пюре и 3 рецептами, которое точно будут есть дети, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Как вкусно приготовить пюре из брокколи
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1. Пюре с брокколи

Ингредиенты:

  • Картофель – 250 г

  • Брокколи – 250 г

  • Сливочное масло – 10 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель, хорошо разомните и протрите через сито, чтобы не было комков, добавьте масло.

  2. Брокколи отварите или приготовьте на пару до готовности и взбейте в блендере до однородности.

  3. Смешайте картофельное пюре и пюре из брокколи, все хорошо вымешайте.

2. Пюре с цветной капустой

Пюре с цветной капустой

Ингредиенты:

  • Картофель – 250 г

  • Цветная капуста – 250 г

  • Сливочное масло – 10 г

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель отварите, разомните и перетрите через сито.

  2. Цветную капусту взбейте в блендере до однородности и смешайте эти два пюре, добавьте масло, перемешайте.

3. Пюре с тыквой

Пюре с тыквой

Ингредиенты:

  • Тыква – 350 г

  • Лук порей – 150 г

  • Сливочное масло – 1 ст. л.

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Чеснок – 1 зуб.

  • Тимьян – 1 веточка

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте тыкву, поместите на противень и отправьте в духовку запекаться при 200 С до готовности.

  2. Лук-порей порежьте и пожарьте на оливковом масле, добавьте тимьян и измельченный чеснок.

  3. Переложите его без тимьяна в блендер, добавьте тыкву и перебейте до однородности.

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