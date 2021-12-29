Чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке: как правильно и в каких пропорциях использовать

Если для выпечки яиц не оказалось под рукой – не беда. Яйца с легкостью можно заменить другими ингредиентами. Самое главное, что они никак не влияют на текстуру теста и на выпечку в целом.

Фудблогер Алина Винар рассказала, чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке. Опубликовано в Instagram.

Так, по словам эксперта, одной из лучших альтернатив яйцам может стать фруктовое или овощное пюре: банановое, яблочное, тыквенное, сливовое, кабачковое или абрикосовое.

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Ориентировочные пропорции: 3 ст. л. пюре = 1 яйцо.

Кроме того, яйца можно заменить следующими продуктами:

Семена льна: 1 яйцо = 1 ст. л. молотых семян + 3 ст. л. воды.

Крахмал: 1 яйцо = 2 ст. л. крахмала (кукурузный\картофельный).

Арахисовое масло: 1 яйцо = 3 ст. л. масла.

Агар-агар (отличная замена яичного белка): 1 яйцо = 1 ст. л. смеси + 1 ст. л. воды.

Тофу: 1 яйцо = 0,25 стакана.

Соевая\нутовая мука: 1 яйцо = 1 ч. л. соевой муки + 1 ст. л. воды\ 2 ст. л. нутовой муки + 2 ст. л. воды.

Напоследок эксперт советует для начала попробовать заменить яйца банановым пюре в сладкой выпечке, а в соленом – семенами льна. При этом следует в обоих случаях добавлять разрыхлитель.

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