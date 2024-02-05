Именно сейчас на пекинскую капусту умеренная цена, поэтому такой овощ часто используют для приготовления салатов. И традиционная заправка для них – это майонез. Но гораздо полезнее будет использовать для основания сметану.

Идея приготовления вкусного салата из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Особую пикантность придадут горчица и чеснок.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста)

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горошек консервированный – 1 банка

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок

Ингредиенты для заправки:

соль – 1/3 ч.л.

горчица – 1/2 ч.л.

сметана – 4 ст.л.

перец черный – 1/4 ч.л.

чеснок – 1 большой зубчик

Способ приготовления:

1. Капусту пекинскую нарезать произвольно, переложить в глубокую миску, удобную для смешивания.

2. Зелень порезать, добавить к капусте в миску.

3. Добавить консервированный горошек.

4. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец.

5. Все хорошо перемешать.

6. Добавить к нарезанным овощам в миску и перемешать.

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