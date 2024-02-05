Чем заправить салат из пекинской капусты, кроме майонеза: получится гораздо полезнее
Именно сейчас на пекинскую капусту умеренная цена, поэтому такой овощ часто используют для приготовления салатов. И традиционная заправка для них – это майонез. Но гораздо полезнее будет использовать для основания сметану.
Идея приготовления вкусного салата из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Особую пикантность придадут горчица и чеснок.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста)
- горошек консервированный – 1 банка
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок
Ингредиенты для заправки:
- соль – 1/3 ч.л.
- горчица – 1/2 ч.л.
- сметана – 4 ст.л.
- перец черный – 1/4 ч.л.
- чеснок – 1 большой зубчик
Способ приготовления:
1. Капусту пекинскую нарезать произвольно, переложить в глубокую миску, удобную для смешивания.
2. Зелень порезать, добавить к капусте в миску.
3. Добавить консервированный горошек.
4. Для заправки к сметане добавить натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец.
5. Все хорошо перемешать.
6. Добавить к нарезанным овощам в миску и перемешать.
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