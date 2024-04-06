Черничный чизкейк с белой помадкой: простой рецепт без муки
Для приготовления чизкейка по этому рецепту не понадобится мука, ведь его отлично заменяет обычное песочное печенье.
Как приготовить черничный чизкейк в Instagram рассказала фудблогер Татие Чуднова. Она также добавила рецепт белой помадки, которая идеально подойдет к этому рецепту.
Ингредиенты
- Печенье – 350 гр
- Сливочное масло – 120 гр
- Сливочный сыр – 600 гр
- Сливки 30-33% – 200 мл
- Замороженная черника – 300 гр
- Сахар – 100 гр
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Желатин – 20 гр. +100 мл холодной воды.
- Белый шоколад – 60 гр
- Горячие сливки – 60 мл
Способ приготовления
1. Для основания печенье измельчаем до состояния крошки, добавляем растопленное масло и перемешиваем.
2. Берем форму застеленную пергаментом, выкладываем печенье на бортики и дно. Выравниваем с помощью стакана и отправляем в холодильник на 15 минут.
3. Желатин заливаем водой и даем набухнуть, после чего растапливаем.
4. Растапливаем чернику с сахаром на среднем огне в кастрюле.
5. Для начинки в отдельной емкости совмещаем сливочный сыр, сливки, черничную массу и лимонный сок, перемешиваем.
6. Вливаем тонким струйкой желатин и перемешиваем. Переливаем начинку на основание и выравниваем, ставим в холодильник до застывания на 2-3 часа.
7. Белый шоколад заливаем горячими сливками, перемешиваем до однородности, чтобы шоколад растопился.
8. Даем немного остыть и выкладываем на застывший чизкейк. Отправляем в холодильник еще на 1 час.
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