Для приготовления чизкейка по этому рецепту не понадобится мука, ведь его отлично заменяет обычное песочное печенье.

Как приготовить черничный чизкейк в Instagram рассказала фудблогер Татие Чуднова. Она также добавила рецепт белой помадки, которая идеально подойдет к этому рецепту.

Ингредиенты

Печенье – 350 гр

Сливочное масло – 120 гр

Сливочный сыр – 600 гр

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Сливки 30-33% – 200 мл

Замороженная черника – 300 гр

Сахар – 100 гр

Сок лимона – 1 ч.л.

Желатин – 20 гр. +100 мл холодной воды.

Белый шоколад – 60 гр

Горячие сливки – 60 мл

Способ приготовления

1. Для основания печенье измельчаем до состояния крошки, добавляем растопленное масло и перемешиваем.

2. Берем форму застеленную пергаментом, выкладываем печенье на бортики и дно. Выравниваем с помощью стакана и отправляем в холодильник на 15 минут.

3. Желатин заливаем водой и даем набухнуть, после чего растапливаем.

4. Растапливаем чернику с сахаром на среднем огне в кастрюле.

5. Для начинки в отдельной емкости совмещаем сливочный сыр, сливки, черничную массу и лимонный сок, перемешиваем.

6. Вливаем тонким струйкой желатин и перемешиваем. Переливаем начинку на основание и выравниваем, ставим в холодильник до застывания на 2-3 часа.

7. Белый шоколад заливаем горячими сливками, перемешиваем до однородности, чтобы шоколад растопился.

8. Даем немного остыть и выкладываем на застывший чизкейк. Отправляем в холодильник еще на 1 час.

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