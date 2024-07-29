Черничный сырник: вы будете просто в восторге от вкуса и внешнего вида
Конечно же сырник – это всегда вкусно. А черничный сырник – это еще и очень красиво. Пирог с добавлением этой ягоды доставит и гастрономическое, и эстетическое удовольствие одновременно.
Как правильно приготовить черничный сырник в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Она также указала, какой вид сыра больше подходит к этому блюду.
Ингредиенты для основания на форму d 25 см
- Мука – 320 гр
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 130 гр
- Яйца – 1 шт
Ингредиенты для начинки
- Крем-сыр– 1 кг
- Сахар – 150 гр
- Крахмал – 50 гр
- Черника – 250 гр
Способ приготовления
1. Готовим тесто. К муке добавляем соль и разрыхлитель.
2. Добавляем натертое масло. Смешиваем все вместе, растирая в крошку.
3. Добавляем сахар и яйцо. Замешиваем тесто.
4. Выкладываем тесто в форму и утрамбовываем его делая основание и бортики. Ставим в холодильник.
5. Готовим сырную массу. К крем-сыру добавляем сахар, крахмал и чернику. Взбиваем блендером до однородности.
6. Достаем форму с тестом из холодильника и выкладываем начинку. Разравниваем ее.
7. Ставим в предварительно разогретую до 160° духовку и выпекаем примерно 1 час.
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