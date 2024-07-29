Конечно же сырник – это всегда вкусно. А черничный сырник – это еще и очень красиво. Пирог с добавлением этой ягоды доставит и гастрономическое, и эстетическое удовольствие одновременно.

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Как правильно приготовить черничный сырник в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Она также указала, какой вид сыра больше подходит к этому блюду.

Ингредиенты для основания на форму d 25 см

Мука – 320 гр

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сливочное масло – 100 гр

Сахар – 130 гр

Яйца – 1 шт

Ингредиенты для начинки

Крем-сыр– 1 кг

Сахар – 150 гр

Крахмал – 50 гр

Черника – 250 гр

Способ приготовления

1. Готовим тесто. К муке добавляем соль и разрыхлитель.

2. Добавляем натертое масло. Смешиваем все вместе, растирая в крошку.

3. Добавляем сахар и яйцо. Замешиваем тесто.

4. Выкладываем тесто в форму и утрамбовываем его делая основание и бортики. Ставим в холодильник.

5. Готовим сырную массу. К крем-сыру добавляем сахар, крахмал и чернику. Взбиваем блендером до однородности.

6. Достаем форму с тестом из холодильника и выкладываем начинку. Разравниваем ее.

7. Ставим в предварительно разогретую до 160° духовку и выпекаем примерно 1 час.

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