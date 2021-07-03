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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Черника: чем полезна и кому нужно быть осторожным при употреблении

4.8т
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На самом деле в плодах черники нет высокого содержания витаминов, кроме аскорбиновой кислоты (в 100 г — 46,9% суточной нормы) и витамина К (филлохинон) (соответственно — 16,1%). ⁣⁣⠀

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И вопреки устоявшемуся мнению, в составе черники невысокое содержание каротиноидов, в том числе — лютеина и его изомера зеаксантина (в 100 г — всего 1,3% суточной нормы). Гораздо больше лютеина содержат 100 г кабачков — 35,4% от суточной потребности, в 100 г патиссонов — 25%, а в 100 г огурцов 38,3% его суточной нормы. ⁣⁣⠀

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Однако темно-синие ягоды черники обладают значительным количеством других полезных свойств. И наиболее важным компонентом этих ягод являются полифенолы, а именно антоцианы, которые придают ягоде насыщенный темный синий цвет. Это мощные антиоксиданты. Они защищают коллаген, уменьшают воспаление, "борются" с морщинами и тусклым цветом лица.

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Кроме того, весь состав ягод черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также имеет гиполипидемические, иммуномодулирующие и гепатопротекторные свойства.⁣⁣⠀

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Еще в состав побегов этой ягоды входит гликозид миртилин — вещество, действующее по принципу инсулина, который уменьшает содержание сахара в крови. Поэтому побеги черники входят в состав многих противодиабетических сборов. Благодаря дубильным веществам, их вязким свойствам, чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у детей и взрослых. ⁣⁣⠀

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Кроме того, в чернике есть йод, железо, марганец и кремний. Их содержание не очень высоко, но при сбалансированном и разнообразном составе рациона питания, черника будет добавлять свой вклад в общее поступление этих элементов в наш организм. Покупать и есть ягоды черники действительно.⁣⠀

200−250 г черники можно съедать, если нормально переносите. Но все хорошо в меру, не забывайте о разнообразии в питании. Кроме того, здорово замораживать ягоды, чтобы запастись ими и зимой также иметь этот ценный продукт в своем рационе. Это гораздо вкуснее и полезнее, чем таблетки.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Место
Украина
Теги
фрукт продукты
Источник
Источник: Instagram Светланы Фус
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