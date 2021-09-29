Что можно приготовить из черноплодной рябины: небанальные рецепты

Варенье из инжира сварили, тыквенную кашу готовили, яблочных пирогов тоже вволю наелись. Но что делать и готовить, когда хочется чего-то необычного? О черноплодной рябине знают, наверное, все, но далеко не каждый хочет использовать ее в приготовлении. Всему вина – кисловато-терпкий привкус. Тем не менее, существует множество рецептов, которые позволяют лишь подчеркнуть такую особенность ягоды.

Редакция FoodOboz поделится самыми популярными рецептами из рябины.

Варенье из рябины и яблок

Ингредиенты:

Сахар – 220 г

Вода – 100 мл

Рябина черноплодная – 200 г

Яблоки – 2 шт

Корица – щепотка

Способ приготовления:

В кастрюлю высыпать сахар и залить его водой. Довести до кипения. Добавить ягоды и снова довести до кипения на среднем огне. Между тем почистить яблоки и нарезать небольшими кусочками. Отправить их в ягодный сироп. Довести до кипения, после чего добавить корицу. Варить 30 минут на слабом огне. Варенье можно есть после приготовления. А если хотите сохранить его на зиму – выложите в стерилизованные банки и закатайте.

Творожный пирог с рябиной

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Ингредиенты:

Творог – 200 г

Сахар – 100 г

Яйца – 2 шт

Мука – 100 г

Разрыхлитель – 10 г

Рябина черноплодная – 200 г

Масло – по вкусу

Способ приготовления:

Размять вилкой сыр с сахаром. Добавить яйца и взбить массу с помощью миксером. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы. Добавить ягоды. Выложить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Кексы с черноплодной рябиной

Ингредиенты:

Рябина черноплодная – 150 г

Молоко – 140 мл

Мед – 1 ст. л

Яйца – 3 шт

Масло растительное – 140 мл

Сахар – 110 г

Мука – 240 г

Разрыхлитель – 1 ч. л

Корица – 1 ч. л

Сахарная пудра – 1 ст. л

Способ приготовления:

Залить ягоды молоком. Добавить мед и перемешать с помощью блендера. В отдельной миске взбить яйца, сахар и масло. Смешать муку, корицу и разрыхлитель. Добавить к яичной массе. Тщательно перемешать две массы. После – распределить тесто по формочкам. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Полосе из черноплодной рябины

Ингредиенты:

Яблоки – 2 шт

Банан – 1 шт

Рябина черноплодная – 50 г

Вода – 140 мл

Мед – 1 ст. л

Корица – щепотка

Способ приготовления:

Почистить яблоки и банан. Порезать кусочками. Все ингредиенты взбить в чаше блендера.

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