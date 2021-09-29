Что можно приготовить из черноплодной рябины: небанальные рецепты

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
151
Что можно приготовить из черноплодной рябины: небанальные рецепты

Варенье из инжира сварили, тыквенную кашу готовили, яблочных пирогов тоже вволю наелись. Но что делать и готовить, когда хочется чего-то необычного? О черноплодной рябине знают, наверное, все, но далеко не каждый хочет использовать ее в приготовлении. Всему вина – кисловато-терпкий привкус. Тем не менее, существует множество рецептов, которые позволяют лишь подчеркнуть такую особенность ягоды.

Редакция FoodOboz поделится самыми популярными рецептами из рябины.

Варенье из рябины и яблок

Ингредиенты:

  • Сахар – 220 г

  • Вода – 100 мл

  • Рябина черноплодная – 200 г

  • Яблоки – 2 шт

  • Корица – щепотка

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю высыпать сахар и залить его водой. Довести до кипения.

  2. Добавить ягоды и снова довести до кипения на среднем огне.

  3. Между тем почистить яблоки и нарезать небольшими кусочками. Отправить их в ягодный сироп. Довести до кипения, после чего добавить корицу. Варить 30 минут на слабом огне.

  4. Варенье можно есть после приготовления. А если хотите сохранить его на зиму – выложите в стерилизованные банки и закатайте.

Варенье из рябины

Творожный пирог с рябиной

Видео дня

Ингредиенты:

  • Творог – 200 г

  • Сахар – 100 г

  • Яйца – 2 шт

  • Мука – 100 г

  • Разрыхлитель – 10 г

  • Рябина черноплодная – 200 г

  • Масло – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Размять вилкой сыр с сахаром. Добавить яйца и взбить массу с помощью миксером.

  2. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.

  3. Добавить ягоды.

  4. Выложить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Творожный пирог с рябиной

Кексы с черноплодной рябиной

Ингредиенты:

  • Рябина черноплодная – 150 г

  • Молоко – 140 мл

  • Мед – 1 ст. л

  • Яйца – 3 шт

  • Масло растительное – 140 мл

  • Сахар – 110 г

  • Мука – 240 г

  • Разрыхлитель – 1 ч. л

  • Корица – 1 ч. л

  • Сахарная пудра – 1 ст. л

Способ приготовления:

  1. Залить ягоды молоком. Добавить мед и перемешать с помощью блендера.

  2. В отдельной миске взбить яйца, сахар и масло. Смешать муку, корицу и разрыхлитель. Добавить к яичной массе.

  3. Тщательно перемешать две массы. После – распределить тесто по формочкам. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Кексы из рябины

Полосе из черноплодной рябины

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 шт

  • Банан – 1 шт

  • Рябина черноплодная – 50 г

  • Вода – 140 мл

  • Мед – 1 ст. л

  • Корица – щепотка

Способ приготовления:

  1. Почистить яблоки и банан. Порезать кусочками.

  2. Все ингредиенты взбить в чаше блендера.

Смузи из рябины

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты