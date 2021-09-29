Что можно приготовить из черноплодной рябины: небанальные рецепты
Варенье из инжира сварили, тыквенную кашу готовили, яблочных пирогов тоже вволю наелись. Но что делать и готовить, когда хочется чего-то необычного? О черноплодной рябине знают, наверное, все, но далеко не каждый хочет использовать ее в приготовлении. Всему вина – кисловато-терпкий привкус. Тем не менее, существует множество рецептов, которые позволяют лишь подчеркнуть такую особенность ягоды.
Редакция FoodOboz поделится самыми популярными рецептами из рябины.
Варенье из рябины и яблок
Ингредиенты:
Сахар – 220 г
Вода – 100 мл
Рябина черноплодная – 200 г
Яблоки – 2 шт
Корица – щепотка
Способ приготовления:
В кастрюлю высыпать сахар и залить его водой. Довести до кипения.
Добавить ягоды и снова довести до кипения на среднем огне.
Между тем почистить яблоки и нарезать небольшими кусочками. Отправить их в ягодный сироп. Довести до кипения, после чего добавить корицу. Варить 30 минут на слабом огне.
Варенье можно есть после приготовления. А если хотите сохранить его на зиму – выложите в стерилизованные банки и закатайте.
Творожный пирог с рябиной
Ингредиенты:
Творог – 200 г
Сахар – 100 г
Яйца – 2 шт
Мука – 100 г
Разрыхлитель – 10 г
Рябина черноплодная – 200 г
Масло – по вкусу
Способ приготовления:
Размять вилкой сыр с сахаром. Добавить яйца и взбить массу с помощью миксером.
Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородной массы.
Добавить ягоды.
Выложить тесто в форму. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Кексы с черноплодной рябиной
Ингредиенты:
Рябина черноплодная – 150 г
Молоко – 140 мл
Мед – 1 ст. л
Яйца – 3 шт
Масло растительное – 140 мл
Сахар – 110 г
Мука – 240 г
Разрыхлитель – 1 ч. л
Корица – 1 ч. л
Сахарная пудра – 1 ст. л
Способ приготовления:
Залить ягоды молоком. Добавить мед и перемешать с помощью блендера.
В отдельной миске взбить яйца, сахар и масло. Смешать муку, корицу и разрыхлитель. Добавить к яичной массе.
Тщательно перемешать две массы. После – распределить тесто по формочкам. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Полосе из черноплодной рябины
Ингредиенты:
Яблоки – 2 шт
Банан – 1 шт
Рябина черноплодная – 50 г
Вода – 140 мл
Мед – 1 ст. л
Корица – щепотка
Способ приготовления:
Почистить яблоки и банан. Порезать кусочками.
Все ингредиенты взбить в чаше блендера.
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