Чернослив, фаршированный орехами: как приготовить культовый десерт поколений

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,5 т.
Чернослив, фаршированный орехами: как приготовить культовый десерт поколений

Фаршированный чернослив с орехами и сметаной – о таком блюде знает каждая бабушка. Этот десерт у многих ассоциируется с детством и родительским домом, семейным уютом. Готовится очень просто и получается нереально вкусно. Прекрасное дополнение к праздничному столу, которым точно можно обрадовать гостей.

Принцип приготовления блюда от smakoluk.ua. Опубликовано на странице Instagram.

  • Чернослив нафаршировать грецкими орехами.

  • Выложить на тарелки.

  • Сверху полить сметанным кремом.

  • Сверху посыпать натертый шоколад.

Сухофрукты, из которых можно приготовить десерт

Подробный рецепт десерта от cookery_chronicles. Опубликовано на странице Instagram.

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Ингредиенты:

  • Чернослив – 200 г

  • Орешки – 100 г

  • Сметана – 350 мл

  • Загуститель сметаны – 1 пакетик

  • Ванильный сахар – 1 пакетик

  • Сахар – по вкусу

Сметанный крем и орехи для десерта

Способ приготовления:

  1. Чернослив без косточек залить кипятком на 10 минут.

  2. Орешки поджарить. Сметану смешать со сгустителем и сахаром.

  3. Чернослив начинить орехами, сверху полить сметаной.

  4. Оставить на час.

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