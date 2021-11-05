Чернослив, фаршированный орехами: как приготовить культовый десерт поколений

Фаршированный чернослив с орехами и сметаной – о таком блюде знает каждая бабушка. Этот десерт у многих ассоциируется с детством и родительским домом, семейным уютом. Готовится очень просто и получается нереально вкусно. Прекрасное дополнение к праздничному столу, которым точно можно обрадовать гостей.

Принцип приготовления блюда от smakoluk.ua. Опубликовано на странице Instagram.

Чернослив нафаршировать грецкими орехами.

Выложить на тарелки.

Сверху полить сметанным кремом.

Сверху посыпать натертый шоколад.

Подробный рецепт десерта от cookery_chronicles. Опубликовано на странице Instagram.

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Ингредиенты:

Чернослив – 200 г

Орешки – 100 г

Сметана – 350 мл

Загуститель сметаны – 1 пакетик

Ванильный сахар – 1 пакетик

Сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Чернослив без косточек залить кипятком на 10 минут. Орешки поджарить. Сметану смешать со сгустителем и сахаром. Чернослив начинить орехами, сверху полить сметаной. Оставить на час.

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