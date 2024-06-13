Чесночные стрелки на зиму: как удобно заморозить и где использовать
Стрелки – именно так называются нераскрывшиеся чесночные бутоны. Для того, чтобы луковица раскрылась, стрелки срезают. Но выбрасывать эту часть не стоит, потому что она очень вкусная и питательная.
О том, как можно заморозить чесночные стрелки на зиму и что из них приготовить, рассказала фудблогер Дария с ником treskablog в Instagram. Заготовка очень универсальная и ее можно использовать во многих блюдах.
Ингредиенты (пропорции достаточно условленые – все зависит от ваших вкусовых предпочтений):
- чесночные стрелки
- укроп
- несколько столовых ложек растительного масла
- несколько щепоток соли
Способ приготовления:
1. Честные стрелки перебрать и промыть.
2. Совместить с остальными ингредиентами.
3. Взбить в блендере или перекрутить через мясорубку.
4. Разложить полученную массу в формочки для льда.
5. Поставить в морозильную камеру.
6. Переложить в пакет.
Как можно использовать такую заготовку
1. Добавлять в кашу зимой.
2. Обжарить курицу, добавить сметану и 4-5 кубиков.
3. Добавлять в пироги с тестом фило.
Преимущества использования при выключении света
Сделайте небольшое количество такой заготовки и вы увидите, что даже когда она разморозится – вы сможете найти такую пищу. Без заморозки или после нее чесночные стрелки могут стоять в холодильнике неделю.
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