Стрелки – именно так называются нераскрывшиеся чесночные бутоны. Для того, чтобы луковица раскрылась, стрелки срезают. Но выбрасывать эту часть не стоит, потому что она очень вкусная и питательная.

О том, как можно заморозить чесночные стрелки на зиму и что из них приготовить, рассказала фудблогер Дария с ником treskablog в Instagram. Заготовка очень универсальная и ее можно использовать во многих блюдах.

Ингредиенты (пропорции достаточно условленые – все зависит от ваших вкусовых предпочтений):

чесночные стрелки

укроп

несколько столовых ложек растительного масла

несколько щепоток соли

Способ приготовления:

1. Честные стрелки перебрать и промыть.

2. Совместить с остальными ингредиентами.

3. Взбить в блендере или перекрутить через мясорубку.

4. Разложить полученную массу в формочки для льда.

5. Поставить в морозильную камеру.

6. Переложить в пакет.

Как можно использовать такую заготовку

1. Добавлять в кашу зимой.

2. Обжарить курицу, добавить сметану и 4-5 кубиков.

3. Добавлять в пироги с тестом фило.

Преимущества использования при выключении света

Сделайте небольшое количество такой заготовки и вы увидите, что даже когда она разморозится – вы сможете найти такую пищу. Без заморозки или после нее чесночные стрелки могут стоять в холодильнике неделю.

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