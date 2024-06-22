Чесночные стрелки: как приготовить изысканное блюдо из простых продуктов
Чесноковые стрелки – сезонный, недорогой и очень легкий в приготовлении продукт. Из стрелок можно приготовить много разнообразных блюд, которые точно найдут своих ценителей.
Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram представил собственное видение приготовления чесночных стрелок. По его словам, получится невероятно вкусный гарнир, который также может выступать в качестве основного блюда.
Ингредиенты
- Чесноковые стрелки
- Масло для жарки
- Сливочное масло
- Соль
- Вода
Способ приготовления
1. Чеснок стрелки промываем, отрезаем семенную коробочку и нарезаем на куски по 4-6 см длиной. Промываем под проточной водой.
2. Выкладываем стрелки на разогретую с маслом сковороду и жарим в течение 5 минут.
3. Добавляем кусочек сливочного масла, ждем, пока растопится и перемешиваем.
4. Добавляем несколько столовых ложек воды, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим в течение 5 минут.
5. Еще можно добавлять сметану за несколько минут до готовности.
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