Чесноковые стрелки – сезонный, недорогой и очень легкий в приготовлении продукт. Из стрелок можно приготовить много разнообразных блюд, которые точно найдут своих ценителей.

Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram представил собственное видение приготовления чесночных стрелок. По его словам, получится невероятно вкусный гарнир, который также может выступать в качестве основного блюда.

Ингредиенты

Чесноковые стрелки

Масло для жарки

Сливочное масло

Соль

Вода

Способ приготовления

1. Чеснок стрелки промываем, отрезаем семенную коробочку и нарезаем на куски по 4-6 см длиной. Промываем под проточной водой.

2. Выкладываем стрелки на разогретую с маслом сковороду и жарим в течение 5 минут.

3. Добавляем кусочек сливочного масла, ждем, пока растопится и перемешиваем.

4. Добавляем несколько столовых ложек воды, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим в течение 5 минут.

5. Еще можно добавлять сметану за несколько минут до готовности.

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